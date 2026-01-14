ΗΠΑ: Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη για Bank of America και Citigroup

H Bank of America Corp. σημείωσε το καλύτερο τέταρτο τρίμηνο στην ιστορία της στα έσοδα από μετοχές, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τις διακυμάνσεις των αγορών και τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 23% στα 2,02 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα από τις αγορές μετοχών κοντά στα 1,9 δισ. δολάρια. Αυτό έκανε τα κέρδη της Bank of America να φτάσουν στα 7,6 δισ. δολάρια ή 98 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 96 σεντς.

«Με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποδεικνύουν ανθεκτικότητα, καθώς και με το ρυθμιστικό περιβάλλον και τις φορολογικές και εμπορικές πολιτικές να έρχονται στο προσκήνιο, αναμένουμε περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Moynihan. «Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομία των ΗΠΑ το 2026».

Εξάλλου, τα συνολικά έσοδα της BofA ανήλθαν σε 28,53 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 7,1% από την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 27,94 δισ.

Αντιθέτως, η Citigroup ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 13% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,47 δισ. δολάρια, ή 1,19 δολάρια ανά μετοχή, λόγω της ζημίας 1,1 δισ. δολαρίων μετά από φόρους που συνδέθηκε με το σχέδιό της να εκχωρήσει τις ρωσικές της δραστηριότητες. Εξαιρουμένης της συγκερκιμένης χρέωσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολάρια, ή 1,81 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,63 δολάρια.

Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 19,9 δισ. δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στην ανάπτυξη στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των υπηρεσιών, της διαχείρισης πλούτου και της προσωπικής τραπεζικής.