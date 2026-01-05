Το Bitcoin ανεβαίνει σε υψηλό τριών εβδομάδων μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Οι traders πλέον παρακολουθούν αν το Bitcoin μπορεί να ξεπεράσει διατηρημένα το όριο των 94.000 δολαρίων

Το Bitcoin έφτασε σε υψηλό τριών εβδομάδων καθώς συνεχίζεται η πολιτική αβεβαιότητα μετά την κίνηση των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το Σαββατοκύριακο.

To μεγαλύτερo κρυπτονομίσμα σημείωσε άνοδο έως 2,3%, φθάνοντας τα 93.323 δολάρια τη Δευτέρα το πρωί, το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Δεκεμβρίου. Το Ether και άλλα tokens κατέγραψαν επίσης μικρές αυξήσεις.

Η άνοδος αυτή εντάσσεται σε ένα γενικά θετικό κλίμα στις αγορές της Ασίας, όπου οι μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, υποστηριζόμενες από στοιχήματα σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Ο χρυσός ενισχύθηκε έως 2% ξεπερνώντας τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε έως 4,8%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια σε πολύτιμα μέταλλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Bitcoin έχει συχνά θεωρηθεί ως καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, ενώ άλλες φορές κινείται περισσότερο σε συνάρτηση με μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου.

Αυτή τη στιγμή, τα κέρδη του τροφοδοτούνται κυρίως από εταιρείες «crypto-native», δηλαδή εκείνες που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και από την απουσία πωλήσεων από ομάδες όπως οι εξορυκτικές επιχειρήσεις Bitcoin, μεγάλες οικογενειακές εταιρείες και άλλα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, σύμφωνα με τον Sean McNulty, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων για την Ασία στην FalconX.

Το Bitcoin είχε παραμείνει εγκλωβισμένο σε ένα στενό εύρος διακύμανσης για εβδομάδες, χάνοντας το ράλι των μετοχών κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και κλείνοντας το έτος με πτώση 6,5%. Υποαπέδωσε το 2025, παρά τις πολιτικές προωθήσεις υπέρ των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 2 Ιανουαρίου, οι επενδυτές κατευθύνουν 471 εκατομμύρια δολάρια σε 12 Bitcoin ETFs εισηγμένα στις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο ποσό από τις 11 Νοεμβρίου, υποδεικνύοντας μια πιθανή αλλαγή κλίματος.

Οι traders πλέον παρακολουθούν αν το Bitcoin μπορεί να ξεπεράσει διατηρημένα το όριο των 94.000 δολαρίων, με το επίπεδο των 88.000 δολαρίων να αποτελεί το κύριο downside επίπεδο προς παρακολούθηση, σύμφωνα με τον McNulty.