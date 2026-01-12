Ρεκόρ για χρυσό και ασήμι εν μέσω πιέσεων στη Fed και γεωπολιτικής έντασης

Ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον έχει απειλήσει με ποινική δίωξη

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα το επίπεδο των 4.600 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ και το ασήμι κατέγραψε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε επενδύσεις ασφαλούς καταφυγίου εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και μιας ποινικής έρευνας που αφορά τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Ο spot χρυσός σημείωσε άνοδο 1,7% στα 4.584,74 δολάρια ανά ουγγιά , ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 4.600,33 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 2,1% στα 4.595,30 δολάρια.

«Μεταξύ των εξελίξεων στο Ιράν, της πιθανής εμπλοκής των ΗΠΑ και του γεγονότος ότι ο πρόεδρος της Fed βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας, τα αμερικανικά futures γύρισαν σε πτώση μετά τις ειδήσεις για τον Πάουελ, κάτι που αποτέλεσε πράσινο φως για τον χρυσό να κινηθεί υψηλότερα», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

Οι ταραχές στο Ιράν έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων την Κυριακή, ενώ η Τεχεράνη απείλησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις ανανεωμένες απειλές του για πλήγματα στη χώρα υπέρ των διαδηλωτών.

Η αναταραχή στο Ιράν εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ επιδεικνύει τη διεθνή ισχύ των ΗΠΑ, έχοντας εκδιώξει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και συζητώντας ακόμη και την προσάρτηση της Γροιλανδίας είτε δια της βίας είτε μέσω αγοράς του νησιού.

Ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον έχει απειλήσει με ποινική δίωξη για κατάθεσή του στο Κογκρέσο, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «πρόσχημα» για την περαιτέρω άσκηση πίεσης προς την κεντρική τράπεζα με στόχο τη μείωση των επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πτώση το δολάριο και τα futures των αμερικανικών χρηματιστηρίων.

Παρότι η Goldman Sachs ανέβαλε την Κυριακή τις προβλέψεις της για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, πλέον εκτιμά ότι θα υπάρξουν δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2026, αντί για τις προηγουμένως αναμενόμενες κινήσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο.

Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν αποφέρουν απόδοση, όπως ο χρυσός, τείνουν να ευνοούνται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας.

«Αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, θεωρώ ότι οι τιμές του ασημιού σύντομα θα κινηθούν προς τα 90 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στην πολιτική και πλέον υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί από την Κίνα, των οποίων τις επιπτώσεις δεν έχουμε ακόμη δει», δήλωσε η Σόνι Κουμάρι, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά περίπου 0,5% και να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Το spot ασήμι κατέγραψε άνοδο 5,1% στα 84,06 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 84,60 δολάρια. Η πλατίνα spot ενισχύθηκε κατά 3,3% στα 2.348,74 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων στις 29 Δεκεμβρίου. Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 2,7% στα 1.864,19 δολάρια ανά ουγγιά.