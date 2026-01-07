Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον Ατλαντικό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) ανακοίνωσαν ότι κατάχεσαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Η επιχείρηση σύλληψης του δεξαμενόπλοιου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, ξεκίνησε αφού το πλοίο – που αρχικά έφερε την ονομασία Bella-1 – κατάφερε να διαφύγει από τον αμερικανικό «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέον ονομάζεται Marinera και πλέει υπό ρωσική σημαία, αποτελεί το πιο πρόσφατο πλοίο που στοχοποιείται από την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της εκστρατείας αυξημένης πίεσης κατά της Βενεζουέλας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.