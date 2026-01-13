Οι κεντρικές τράπεζες στηρίζουν τον Powell: «Ζωτικής σημασίας η ανεξαρτησία»

O Πάουελ έχει υπηρετήσει «με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην εντολή του και με αδιάκοπη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον».

Οι παγκόσμιοι κεντρικοί τραπεζίτες εξέδωσαν την Τρίτη δήλωση υπεράσπισης του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, μετά την έναρξη ποινικής έρευνας για τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το Σύστημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και τον Πρόεδρό του, Τζερόμ Χ. Πάουελ», δήλωσαν οι επικεφαλής κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και του Κυβερνήτη της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί θεμέλιο της σταθερότητας των τιμών, των χρηματοοικονομικών και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε. Είναι, επομένως, κρίσιμο να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική λογοδοσία», προσέθεσαν.

Η δήλωση αναφέρει ότι ο Πάουελ έχει υπηρετήσει «με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην εντολή του και με αδιάκοπη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον».

«Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που απολαμβάνει την υψηλότερη εκτίμηση όλων όσων έχουν συνεργαστεί μαζί του».

Άλλοι υπογράφοντες της δήλωσης περιλαμβάνουν τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της Βραζιλίας, της Ελβετίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας και του Καναδά.

Το μήνυμα αλληλεγγύης προς τον Πάουελ έρχεται μετά τη δήλωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της Fed την Κυριακή το βράδυ, επιβεβαιώνοντας ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική έρευνα σχετικά με την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων των κεντρικών γραφείων της τράπεζας στην Ουάσιγκτον και τη σχετική του κατάθεση στο Κογκρέσο.

Ο Πάουελ, που έχει δεχτεί συνεχή πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μειώσει τα επιτόκια, δήλωσε ότι η έρευνα αποτελεί αποτέλεσμα της απογοήτευσης του προέδρου για τη μείωση των επιτοκίων τόσο γρήγορα και τόσο πολύ όσο ήθελε.

«Η απειλή ποινικών κατηγοριών είναι συνέπεια του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια βασιζόμενη στην καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το δημόσιο, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του Προέδρου», είπε ο Πάουελ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Fed στο X.

Ο Πάουελ προειδοποίησε ότι το αποτέλεσμα της έρευνας θα καθορίσει το μέλλον των αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας.

«Αφορά το αν η Fed θα μπορεί να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια βάσει στοιχείων και οικονομικών συνθηκών — ή αν, αντίθετα, η νομισματική πολιτική θα καθορίζεται από πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμό», τόνισε ο Πάουελ.