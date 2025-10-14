Bank of America: Οι ευρωπαϊκές μετοχές που ξεχωρίζουν τον Οκτώβριο

Η Bank of America δημοσίευσε τη νέα μηνιαία ανάλυση του European Beat Factor, η οποία καταγράφει τις μετοχές υπό την κάλυψη της BofA Global Research για τις οποίες οι αναλυτές της έχουν τις πιο «εκτός συναίνεσης» προβλέψεις σε σχέση με την αγορά.

Κύρια σημεία

Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες συνεχίζουν να κυριαρχούν στο Top 10 του Beat Factor για τον Οκτώβριο.

Οι βιομηχανικές μετοχές εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα στο Bottom 10.

Οι αναλυτές της BofA εμφανίζονται πιο θετικοί σε σχέση με τη συναίνεση για τους κλάδους υλικών και βιομηχανίας, ενώ πιο αρνητικοί για επικοινωνίες και κοινής ωφέλειας.

Χρηματοοικονομικά στο προσκήνιο του Top 10

Το Beat Factor Top 10 περιλαμβάνει τις μετοχές για τις οποίες οι αναλυτές της BofA είναι πιο αισιόδοξοι σε σχέση με τη συναίνεση της αγοράς. Για τον Οκτώβριο, πέντε από αυτές προέρχονται από τον χρηματοοικονομικό κλάδο (DNB, Danske Bank, KBC, Barclays και Deutsche Bank), τρεις από τη βιομηχανία (Thales, Legrand και BAE Systems) και από μία σε κάθε περίπτωση από τα είδη πρώτης ανάγκης (Ahold Delhaize) και την ενέργεια (Equinor).

Νέες είσοδοι στη λίστα αυτόν τον μήνα είναι οι Legrand, BAE Systems, Barclays, Ahold Delhaize, Equinor και Deutsche Bank. Η DNB σημειώνει το υψηλότερο Beat Factor score, καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών της BofA για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025 και του 2026 είναι κατά 3% και 10% υψηλότερες από τη συναίνεση. Παράλληλα, η μετοχή αξιολογείται ως Buy από τη BofA, ενώ μόνο το 15% των αναλυτών της αγοράς τη βαθμολογούν το ίδιο.

Οι βιομηχανικές στο επίκεντρο του Bottom 10

Στο Beat Factor Bottom 10 — δηλαδή στις μετοχές για τις οποίες οι αναλυτές της BofA είναι πιο αρνητικοί σε σχέση με τη συναίνεση — κυριαρχούν οι βιομηχανικές εταιρείες (Epiroc, Alfa Laval, Vestas, Wartsila). Ακολουθούν τρεις εταιρείες από τον κλάδο της κατανάλωσης (Amadeus, Kering, Pandora) και από μία σε είδη πρώτης ανάγκης (Danone), τεχνολογία (Ericsson) και υλικά (BASF).Νέες είσοδοι στο Bottom 10 για τον Οκτώβριο είναι οι Danone, BASF και Pandora. Η Epiroc σημειώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία, με τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2025 και 2026 να είναι κατά 6% και 11% χαμηλότερες από τη συναίνεση. Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις: Υλικά και Βιομηχανία

Συνολικά, οι αναλυτές της BofA βλέπουν προοπτική ανόδου 12% για τις ευρωπαϊκές μετοχές που καλύπτουν τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 9% που προβλέπει η συναίνεση της αγοράς.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται στους κλάδους βιομηχανίας (14% έναντι 5%) και υλικών (16% έναντι 11%), ενώ οι πιο αρνητικές συγκριτικά με τη συναίνεση στους κλάδους επικοινωνιών (13% έναντι 16%) και ενέργειας κοινής ωφέλειας (1% έναντι 5%).

Για το 2025, η BofA αναμένει πτώση 1,7% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ευρωπαϊκών εταιρειών που καλύπτει, έναντι -2,8% της ευρύτερης αγοράς — διαφορά που αποδίδεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των χρηματοοικονομικών και του κλάδου διακριτικής κατανάλωσης.

Απόδοση Top 10 έναντι Bottom 10



Παρά την υποαπόδοση του Top 10 έναντι του Bottom 10 κατά 4% τον τελευταίο μήνα, το χαρτοφυλάκιο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο εξάμηνο (-0,2%) και ενισχυμένο κατά 5,7% σε ετήσια βάση.

Από την έναρξή του, τον Οκτώβριο του 2015, το Top 10 έχει υπεραποδώσει του Bottom 10 κατά 64,1%, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια αξία της ανάλυσης Beat Factor της Bank of America.