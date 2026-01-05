Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Οι αγορές προσπαθούν να αξιολογήσουν αν τα γεγονότα στη Βενεζουέλα σηματοδοτούν μια αλλαγή στον τρόπο που η πολιτική εξουσία τιμολογείται στα περιουσιακά στοιχεία, ή αν πρόκειται για ένα ακόμη γεγονός-τίτλο που θα ξεχαστεί γρήγορα από τα χαρτοφυλάκια.

Τη Δευτέρα, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε πάνω από 2% στα 4.419 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε οριακά. Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την αξία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, ενισχύθηκε περίπου 0,2% στις 98,662 μονάδες.

Άλλοι δείκτες των αγορών παραμένουν σχετικά αμετάβλητοι. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν μικρές αλλαγές, με τα 10ετή και 2ετή ομόλογα να παραμένουν στα 4,187% και 3,475% αντίστοιχα. Ο MSCI All Country World Index, που μετρά την απόδοση των παγκόσμιων αγορών μετοχών, αυξήθηκε οριακά κατά 0,48%.

«Παρόλο που οι τίτλοι είναι ανησυχητικοί, η αντίδραση της αγοράς μέχρι στιγμής είναι συγκρατημένη», δήλωσε η Jung In Yun, ιδρύτρια και CEO της Fibonacci Asset Management, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις μέχρι στιγμής αντανακλούν ήπιο hedging παρά φυγή προς ασφάλεια.

Σύμφωνα με το CNBC ι επενδυτές παρακολουθούν μια σειρά από δείκτες για να διακρίνουν μεταξύ κεφαλαιακού σοκ από τίτλους και πραγματικής οικονομικής μετάδοσης:

1. Δομή της αγοράς πετρελαίου, όχι οι τρέχουσες τιμές

Το πρώτο τεστ για το αν τα γεγονότα στη Βενεζουέλα έχουν συστημική σημασία δεν είναι οι τρέχουσες τιμές πετρελαίου, αλλά η δομή της αγοράς.

«Το κρίσιμο είναι αν η προσφορά πετρελαίου θα σφίξει», δήλωσε ο Billy Leung, ανώτερος στρατηγικός επενδύσεων στην Global X ETFs. «Όσο το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 60 δολάρια και η προθεσμιακή καμπύλη παραμένει σε contango, η αγορά στέλνει μήνυμα επαρκούς προσφοράς και περιορισμένης ανησυχίας για διαταραχές από τη Βενεζουέλα.

Μια μετάβαση σε backwardation θα υποδείκνυε πραγματικό πρόβλημα προσφοράς και όχι απλά ένα γεγονός τίτλου — κάτι που δεν συμβαίνει προς το παρόν».

Η παραγωγή της Βενεζουέλας είναι περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 1% της παγκόσμιας προσφοράς, ενώ οι βασικές υποδομές παραμένουν λειτουργικές. Η OPEC+ έχει αναστείλει αυξήσεις παραγωγής, τα αποθέματα είναι επαρκή και οι παγκόσμιες πλεονασματικές συνθήκες κυριαρχούν στην τιμολόγηση.

Όπως σημειώνει ο Norbert Rücker, επικεφαλής οικονομολόγος στην Julius Baer: «Πιστεύουμε ότι αυτά τα γεγονότα συνεπάγονται ελάχιστους κινδύνους βραχυπρόθεσμης προσφοράς και άρα ελάχιστες πιθανότητες για σημαντική άνοδο της τιμής του πετρελαίου… Η αγορά πετρελαίου φαίνεται να βρίσκεται σε διαρκές πλεόνασμα».

2. Τιμολόγηση μεταβλητότητας

Ένα άλλο σημάδι ηρεμίας της αγοράς είναι η μεταβλητότητα — ή μάλλον η έλλειψή της.

Ο δείκτης Volatility Index (VIX), που παρακολουθεί την αναμενόμενη μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες, βρίσκεται στο 14,5, πολύ κάτω από τα επίπεδα στρες και μακριά από το 50+ που καταγράφηκε κατά τα περσινά σοκ δασμών.

«Αυτό δείχνει ότι οι αγορές δεν πληρώνουν επιπλέον για προστασία παρά τις γεωπολιτικές ειδήσεις», δήλωσε ο Leung.

Ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, προσθέτει ότι οι αγορές «περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Η αρχική αντίδραση είναι σχετικά περιορισμένη».

3. Πραγματικές αποδόσεις ΗΠΑ και spreads πιστωτικών τίτλων

Αν η Βενεζουέλα προκαλούσε ευρύτερη ανατιμολόγηση κινδύνου, θα φαινόταν σε πτώση των αποδόσεων ομολόγων και αύξηση των προσδοκιών για πληθωρισμό — κάτι που δεν συμβαίνει.

Οι πραγματικές αποδόσεις παραμένουν υψηλές, εν μέρει λόγω του μεγάλου χρέους των ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για πληθωρισμό είναι σταθερές. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις αγορές πιστώσεων, που συχνά δείχνουν στρες νωρίτερα από τις μετοχές.

«Οι αγορές πιστώσεων συχνά τιμολογούν το στρες νωρίτερα, μερικές φορές καλύτερα από τις μετοχές», λέει ο Leung. «Τα spreads υψηλού κινδύνου και αναδυόμενων αγορών είναι οι βασικοί δείκτες. Τα ομόλογα Βενεζουέλας δεν είναι χρήσιμα, καθώς είναι ήδη βαθιά προβληματικά και σχεδόν άσχετα με την παγκόσμια τιμολόγηση κινδύνου».

4. Άλλα ασφαλή καταφύγια

Ο χρυσός είναι ο κύριος ωφελημένος από τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, μετά από ένα ράλι ρεκόρ το 2025. Αντίστοιχα, η τιμή του ασημιού αυξήθηκε πάνω από 3% στα 75,27 δολάρια ανά ουγγιά.

«Αυτό υποδηλώνει άμεση αύξηση στην τιμολόγηση γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε ο Steve Brice της Standard Chartered, που εκτιμά ότι οι τιμές χρυσού θα φτάσουν τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά φέτος.

Όπως σημειώνει ο Adrian Ash του BullionVault, ο χρυσός αποδίδει καλύτερα «όταν οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος».

5. Επιπτώσεις σε άλλες γεωπολιτικές εστίες

Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος δεν είναι η Βενεζουέλα καθ’ αυτή, αλλά αν τα γεγονότα αλλάξουν τη συμπεριφορά άλλων χωρών.

Η Yardeni Research υπογραμμίζει ότι η Βενεζουέλα προστίθεται σε μια ήδη γεμάτη λίστα εστιών έντασης, όπως η Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εντάσεις Κίνας-Ταϊβάν. Μέχρι στιγμής, αυτές οι εντάσεις δεν έχουν σταματήσει το παγκόσμιο ανοδικό κύμα στις μετοχές, αν και έχουν υποστηρίξει τα κέρδη στα πολύτιμα μέταλλα.

Ο Leung επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί προηγούμενο που επηρεάζει τη συμπεριφορά αλλού, ειδικά γύρω από την Ταϊβάν. «Οι αγορές θα εστιάσουν λιγότερο σε πολιτικές ρητορικές και περισσότερο στο αν τα γεγονότα αυτά αλλάζουν τις ενέργειες άλλων μεγάλων δυνάμεων».