Fed: Υπό ποινική έρευνα ο Τζερομ Πάουελ – Μιλά για εκφοβισμό από τον Τραμπ

Ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, έχουν ξεκινήσει ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης.

Σε βίντεο με το οποίο ανακοίνωνε την έρευνα, ο Powell είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέδωσε κλητεύσεις και απείλησε με ποινική δίωξη για την κατάθεση που έδωσε σε επιτροπή της Γερουσίας σχετικά με τις ανακαινίσεις κτιρίων της Fed.

Ο Powell χαρακτήρισε την έρευνα «άνευ προηγουμένου» και την απέδωσε στην οργή του Αμερικανού προέδρου Donald Trump λόγω της άρνησής του να υποκύψει στις πιέσεις του για μείωση των επιτοκίων. Το πραγματικό ζήτημα, σημείωσε, δεν είναι οι ανακαινίσεις.

«Αυτό αφορά το αν η Fed θα μπορέσει να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση τα στοιχεία και τις οικονομικές συνθήκες ή αν αντ’ αυτού η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμό», δήλωσε ο Powell.

«Έχω βαθύ σεβασμό για το κράτος δικαίου και για την λογοδοσία στη δημοκρατία μας. Κανείς, σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δεν είναι υπεράνω του νόμου, αλλά αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης», συνέχισε.

Ο Trump δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC ότι δεν γνώριζε για την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός στη Fed, και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», είπε για τον Powell.

Η έρευνα σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη διαμάχη του Trump με τον Powell, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε για τον ρόλο του επικεφαλής της Fed το 2017.

Ο Trump έχει επανειλημμένα απειλήσει να απομακρύνει τον Powell, τον οποίο έχει επικρίνει επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια όσο γρήγορα θα ήθελε. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, η Fed μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές.

Ο Trump έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον προκάτοχό του, Joe Biden, και τα επιτόκια για τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, ο Trump είχε επιτεθεί σε έναν ακόμα αξιωματούχο της Fed, την κυβερνήτη Lisa Cook, την οποία προσπάθησε να απολύσει για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε την απόλυσή της και η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο αυτό τον μήνα.