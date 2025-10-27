BofA: Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών - Νέες τιμές στόχοι

Σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Bank of America, ενόψει των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, βλέποντας περιθώρια ανόδου κυρίως στη Eurobank (+38%).

Σύμφωνα με τη BofA το τρίτο τρίμηνο του 2025 θα αποτελέσει κομβική περίοδο για τις ελληνικές τράπεζες, με την αγορά να εστιάζει αφενός στη χρονική στιγμή κατά την οποία θα αγγίξουν το χαμηλότερο σημείο τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), και αφετέρου στη δυναμική του κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η BofA διατηρεί τρεις συστάσεις “Αγοράς” (Buy) και μία “Ουδέτερη” (Neutral). Οι νέες τιμές στόχοι έχουν ως εξής:

H Alpha Bank (σύσταση Buy) στα 3,90 ευρώ (από 3,89 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 9%)

Η Eurobank (σύσταση Buy) στα 4,64 ευρώ (από 4,45 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 38%)

Η Πειραιώς (σύσταση Buy) στα 8,01 ευρώ (από 7,78 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 13%).

Η Εθνική Τράπεζα (σύσταση Neutral) στα 13,04 ευρώ (από 12,81 ευρώ προηγουμένως, με περιθώριο ανόδου 2%)

Σύμφωνα με την BofA οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τόσο σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία όσο και σε δείκτη κερδοφορίας, με τη Eurobank και την Πειραιώς να ξεχωρίζουν ως οι πλέον υποτιμημένες βάσει του δείκτη απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα αποτελέσματα τριμήνου ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου με τη Eurobank, ενώ η Πειραιώς θα ανακοινώσει στις 31 Οκτωβρίου, η Εθνική στις 6 Νοεμβρίου και η Alpha Bank στις 7 Νοεμβρίου. Η BofA προβλέπει μέση πτώση 19% στα καθαρά κέρδη σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας και περιορισμένων χρηματοοικονομικών κερδών, ωστόσο τονίζει ότι οι επενδυτές θα κοιτάξουν «πέρα από τον θόρυβο» και θα επικεντρωθούν στις μεσοπρόθεσμες τάσεις.

Το χαμηλό στα καθαρά έσοδα τόκων πλησιάζει αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη

Η BofA θεωρεί ότι το χαμηλότερο σημείο για τα καθαρά έσοδα τόκων θα έρθει στο τέταρτο τρίμηνο και όχι στο τρίτο, όπως αρχικά ανέμεναν οι διοικήσεις.

Η ανάλυση αναφέρει μικρή αύξηση 1,4% για την Alpha και πτώση γύρω στο 1% για τις υπόλοιπες τρεις τράπεζες, καθώς οι πιέσεις από τη μείωση του Euribor και τις νέες εκδόσεις χονδρικής χρηματοδότησης παραμένουν.

Ωστόσο, η BofA αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα έσοδα τόκων του 2026–2027 κατά 1% έως 2%, προβλέποντας πλέον ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα σταθεροποιηθούν στο 2%. Από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται επιστροφή σε ρυθμούς αύξησης, ενισχυμένη από την άνοδο του δανεισμού κατά 9% ετησίως και τη θετική συμβολή από τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων.

Η ανάπτυξη των δανείων στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται να είναι αργή

Οι τράπεζες θα πλησιάσουν το κατώτατο σημείο του NII, αλλά δεν θα το φτάσουν ακόμη, κάτι που διαφοροποιείται από το μήνυμα που έδωσαν σε διάσκεψη (conference) τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το οποίο το τρίτο τρίμηνο θα ήταν το κατώτατο σημείο του NII.

Η ανάπτυξη των δανείων στο τρίτο τρίμηνο είναι εποχικά αργή, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο συνήθως αρνητικούς, και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των δανείων τον Σεπτέμβριο δεν θα είναι αρκετή για να προκαλέσει το κατώτατο σημείο του NII ή την ανατροπή του.

Η διαφορά είναι μονοψήφια σε εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να ανακτηθεί στο τέταρτο τρίμηνο, αλλά η BofA δεν βλέπει αυξήσεις στην καθοδήγηση ανάπτυξης δανείων στο τρίτο τρίμηνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένει καλύτερη ανάπτυξη για την Πειραιώς (κερδισμένα μερίδια αγοράς) και την Eurobank (περίπου 0,4 δισ. ευρώ ανά τρίμηνο από διεθνείς αγορές) σε σχέση με την Alpha Bank και την ΕΤΕ, αλλά το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι ισχυρό για όλες τις τράπεζες.

Οι εξαγορές ανεβάζουν ταχύτητα

Μετά την πρόσφατη συμφωνία της Eurobank για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life από τη Fairfax, το ενδιαφέρον για τον κλάδο των χρηματοοικονομικών εξαγορών αυξάνεται.

Η BofA υπογραμμίζει ότι εντός του τετάρτου τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι περισσότερες συμφωνίες, όπως οι πωλήσεις της Ethniki Insurance, της Astro Bank και της AXIA Ventures, με προσδοκώμενη αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) κατά 75–100 μονάδες βάσης χωρίς να υπολογίζονται συνέργειες.

Η τράπεζα θεωρεί πιθανό η Εθνική να ανακοινώσει αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου της, προκειμένου να μην υστερήσει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, καθώς οι υπόλοιπες κινούνται ήδη επιθετικά στον τομέα αυτό.

Τα στεγαστικά δάνεια βασικό θέμα συζήτησης τους επόμενους μήνες

Η BofA σημειώνει ότι η ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης τους επόμενους μήνες. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν σταθεροποίηση μετά από χρόνια πτώσης, ενώ η Πειραιώς αναμένεται να καταγράψει για πρώτη φορά μετά από πάνω από μία δεκαετία θετική καθαρή αύξηση στεγαστικών δανείων στο τρίτο τρίμηνο.

Παρόλα αυτά, η ανάλυση τονίζει ότι η ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου παραπέμπεται για το 2027–2028, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, οι τιμές κατοικιών παραμένουν υψηλές και η προσφορά νέων ακινήτων περιορισμένη.