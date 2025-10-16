BofA: Οι ελληνικές μετοχές και η Ελλάδα πρώτη επιλογή των διεθνών funds

Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι βαρύτερα κατεχόμενες μετοχές στην περιοχή EEMEA

Η Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο overweight για τα funds που επενδύουν σε μετοχές της κατηγορίας EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), διαπιστώνει η Bank of America, ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία και η Τουρκία.

Ανάμεσα στις top15 FOMO μετοχές, δηλαδή τους τίτλους για τους οποίους έχει εκδώσει σύσταση αγοράς αλλά εμφανίζουν χαμηλή παρουσία στα χαρτοφυλάκια των funds, η BofA συγκαταλέγει την Eurobank.

Αντίθετα, ο οίκος συγκαταλέγει τις Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΟΠΑΠ ανάμεσα στις μετοχές με τις υψηλότερες θέσεις των funds.

Σε εκείνες με τις μικρότερες θέσεις συγκαταλέγεται η Metlen.

Εθνική Τράπεζα: +74,9 μονάδες βάσης με overweight συμμετοχή στο 40,9%.

Τράπεζα Πειραιώς: +116,1 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 36,4%.

Αlpha Bank: +118,8 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 31,8% των GEM funds.

ΟΠΑΠ: +23,5 μονάδες βάσης overweight συμμετοχή στο 45,5%.

Jumbo: –23,9 μονάδες βάσης underweight συμμετοχή στο 22,7%.

Aντίεθτα, η μετοχή με τη μικρότερη τοποθέτηση (Lightest positioned) είναι ο τίτλος της Metlen Energy & Metals (πρώην Mytilineos) με –38,3 μονάδες βάσης underweight συμμετοχή στο 13,6% των GEM funds.

Η μετοχή με χαμηλή συμμετοχή αλλά θετική σύσταση αγοράς (FOMO screen) από τη BofA είναι η Eurobank με –43,3 μονάδες βάσης underweight · συμμετοχή στο 24,2% των GEM funds, παρά τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στις 8,1 φορές.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι βαρύτερα κατεχόμενες μετοχές στην περιοχή EEMEA, ενώ η Eurobank και η Metlen Energy & Metals ανήκουν στις λιγότερο κατεχόμενες, παρά τη θετική αξιολόγηση και τα σταθερά θεμελιώδη τους μεγέθη.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία έκθεση στρατηγική της για τις αγορές EEMEΑ, η Bank of America διαπίστωνε ότι η ελκυστικότητα του χρηματιστηρίου της Αθήνας μειώνεται, έπειτα από το σημαντικό ράλι που έχει καταγραφεί από τις αρχές του έτους.

Ειδικότερα, η έκθεση στρατηγικής έδειξε ότι το χρηματιστήριο της Αθήνας έχει γίνει λιγότερο ελκυστικό αυτό τον μήνα, την ώρα που η Αίγυπτος διατηρεί την πρώτη θέση, η Ν. Αφρική παραμένει στο top3 και η Ουγγαρία βρίσκεται σε άνοδο.