Τρίτος κύκλος ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας: 80.429 νέα ειδοποιητήρια

Συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό ιδιοκτητών οχημάτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση ασφάλισης ή/και την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, με την αποστολή τρίτου κύκλου 80.429 ειδοποιητηρίων.

Σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της ΑΑΔΕ, τα νέα ειδοποιητήρια αφορούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Αναλυτικά τα ειδοποιητήρια του τρίτου κύκλου

Από τα 80.429 ειδοποιητήρια:

66.702 αφορούν μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλιση : 61.317 σε φυσικά πρόσωπα 5.385 σε νομικά πρόσωπα

13.727 αφορούν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας : 12.798 σε φυσικά πρόσωπα 929 σε νομικά πρόσωπα



Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025.

Οι συγκεκριμένες αποστολές βασίζονται σε διασταυρωτικούς ελέγχους με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025 και προστίθενται στα δεδομένα των δύο προηγούμενων κύκλων ειδοποιήσεων, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί συνολικά 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για θέματα ασφάλισης.

Όπως και στους προηγούμενους κύκλους, στόχος των ελέγχων είναι η έγκαιρη ενημέρωση των ιδιοκτητών οχημάτων για τις παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η διαδικασία των συνεχών ελέγχων έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς διαπιστώθηκε συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα όσον αφορά την καταβολή τελών κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα όσον αφορά την υποχρέωση ασφάλισης.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ όσοι δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση ενημερώνονται μέσω email από την ΑΑΔΕ ή, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω ταχυδρομικής αποστολής.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να δουν τα ειδοποιητήρια που τους αφορούν και να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση κάθε οχήματος μέσω της εφαρμογής oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος.