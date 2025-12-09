Bank of America: Συγκρατημένη ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων το 2026

Η ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων (SF) οδεύει το 2025 προς τον υψηλότερο όγκο τοποθετημένων συναλλαγών (περί τα 160 δισ. ευρώ) και τον χαμηλότερο όγκο διακρατήσεων (περί τα 50 δισ. ευρώ) από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, επισημαίνει η Bank of America. Για το τέλος του έτους αναμένεται αύξηση περίπου 10% στις τοποθετημένες τιτλοποιήσεις και άνοδο άνω του 30% στις ιδιωτικές OBS συναλλαγές.

Για το 2026, η πρόβλεψη της BofA δείχνει νέες τοποθετήσεις ύψους 170 δισ. ευρώ, κυρίως από ABS και CMBS, καθώς και νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι εκδόσεις RMBS και CLO εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη παραμένει συντηρητική, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη το εύρος των χρηματοδοτικών αναγκών της οικονομίας και τη συνεχώς αυξανόμενη έκδοση καλυμμένων ομολογιών, την άνοδο του asset-based financing και την ανάπτυξη των συνθετικών τιτλοποιήσεων. Ρυθμιστικές αλλαγές θεωρούνται πιθανές, αλλά δύσκολα θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους – άρα ο αντίκτυπος στην τοποθέτηση επενδυτών μετατίθεται για το γ’ τρίμηνο του 2026 ενόψει του 2027.

Ως προς την πιστωτική εικόνα, σύμφωνα με την BofA αναμένεται σχετική σταθερότητα: μικρή βελτίωση σε consumer και real estate assets, ήπια επιδείνωση στον εταιρικό τομέα (BSL), αλλά με έντονη διασπορά ανά asset, χώρα και εκδότη. Οι βασικοί κίνδυνοι της αγοράς παραμένουν idiosyncratic και εξωγενείς, όχι συστημικοί.

Το 2025, τα προϊόντα Non-STS ξεπέρασαν τα STS σε όγκο και αποδόσεις, τα GBP RMBS υπεραπέδωσαν των EUR RMBS, ενώ στο ABS την καλύτερη πορεία είχαν τα consumer έναντι των auto ABS. Τα sub-IG non-STS πέτυχαν τις υψηλότερες αποδόσεις. Στο ξεκίνημα του 2026, τα SF ομόλογα εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστικότερη αποτίμηση σε σύγκριση με εταιρικά, με την αξία να μετατοπίζεται προς την πρωτογενή αγορά, τα κορυφαία assets, τα consumer ABS mezz, τους senior CLOs και τα STS έναντι των Non-STS (με εξαίρεση ίσως τα CMBS seniors). Τα SRT παραμένουν ελκυστικότερα σε σχέση με τα cash mezz.

Η αναμενόμενη εμπροσθοβαρής χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα στηρίξει τις πιο ριψοκίνδυνες κατηγορίες στην αρχή του 2026. Ωστόσο, τα τρέχοντα επίπεδα spreads αφήνουν περιορισμένα περιθώρια συμπίεσης. Μετά το αρχικό ράλι από τις αρχές του έτους, τα spreads αναμένεται να κινηθούν σε στενό εύρος, με μεγαλύτερη διασπορά ιδιαίτερα σε assets υψηλού beta. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα μειώσει τις ανησυχίες για τα floating-rate προϊόντα, ενώ η απόδοση (carry) θα αποτελέσει βασικό οδηγό για τους επενδυτές.