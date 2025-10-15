Bank of America: Αλμα 43% στα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής

Τράπεζες όπως η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs ανακοίνωσε επίσης χθες ισχυρά κέρδη

H Bank of America ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών χάρη κυρίως στα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική.

Τα κέρδη ανήλθαν σε 8,5 δισεκατομμυρίων δολάρια ή 1,06 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα κατά 23% από τα 6,9 δισ. ή 81 σεντς ανά μετοχή κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σημειωτέον ότι η μέση πρόβλεψη των αναλυτών ήταν για κέρδη 95 σεντς ανά μετοχή.

Παράλληλα, τα συνολικά της έσοδα ήταν αυξημένα κατά 10,8% από πέρυσι στα 28,24 δισ. δολάρια έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 27,5 δισ.

Οι αμοιβές για την επενδυτική τραπεζική εκτινάχθηκαν κατά 43% στα 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 51% σε 583 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από την έκδοση μετοχών και ομολόγων αυξήθηκαν κατά 34% και 42% αντίστοιχα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, μια βασική πηγή εσόδων για την εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 7,6% για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

