ΗΠΑ: Κατά 41.000 αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο

Οι νέες θέσεις εργασίας στις αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο με μέτριο ρυθμό σε μια ένδειξη αργής δυναμικής της αγοράς εργασίας το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 41.000, μετά από μείωση τον προηγούμενο μήνα. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας.

Η έκθεση έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις για μια σταδιακή , αλλά όχι για ταχεία επιδείνωση, της αγοράς εργασίας. Οι προσλήψεις ήταν υποτονικές πρόσφατα και η ανεργία αυξήθηκε, γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο τις προβλέψεις των οικονομολόγων για το νέο έτος, αλλά και τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Οι αυξήσεις οδηγήθηκαν από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και από τον τομέα του ελεύθερου χρόνου και της φιλοξενίας. Οι μισθοί μειώθηκαν στις επαγγελματικές υπηρεσίες και τη μεταποίηση. Οι μικρότερες επιχειρήσεις επανέλαβαν επίσης τις προσλήψεις μετά από μήνες απολύσεων εργαζομένων.