ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90%

Η Santander ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση Outperform και θέτει τιμή-στόχο 49 ευρώ για το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τη δομή, τη διάρκεια και τη δυναμική των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Η τιμή-στόχος αυτή υποδηλώνει άνοδο άνω του 90% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η μετοχή θα μπορούσε να φτάσει τα 62 ευρώ, ενώ στο δυσμενές σενάριο η αποτίμηση περιορίζεται στα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ισπανικό οίκο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετασχηματιστεί σε έναν από τους πιο «καθαρές» παίκτες υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα, μετά την αποεπένδυση από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαρτοφυλάκιο με μακρά διάρκεια ζωής, υψηλή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών και αυξανόμενη μερισματική ικανότητα.

Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν τον βασικό μοχλό αξίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% της εύλογης επιχειρηματικής αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο όμιλος διαχειρίζεται παραχωρήσεις που καλύπτουν περίπου 85% της κυκλοφορίας στους ελληνικούς δρόμους με διόδια, με σταθμισμένη μέση διάρκεια άνω των 27 ετών. Η Santander εκτιμά ότι το EBITDA από τις παραχωρήσεις μπορεί να διπλασιαστεί έως το 2030, με τα μερίσματα να ακολουθούν έναν χρόνο αργότερα, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Πέραν των δρόμων, πρόσθετη αξία εντοπίζεται στο Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου στην Κρήτη, στο οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 32,46%. Το έργο χαρακτηρίζεται από χαμηλές μελλοντικές κεφαλαιουχικές ανάγκες, μακρά διάρκεια παραχώρησης έως το 2055 και ισχυρή δυναμική μερισμάτων μετά την έναρξη λειτουργίας του (2027-2028).

Σε επίπεδο ισολογισμού, η Santander αναγνωρίζει την αυξημένη μόχλευση σε ενοποιημένη βάση, αλλά επισημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο του χρέους είναι μη αναγωγικό και συνδεδεμένο με τις παραχωρήσεις. Σε εταιρικό επίπεδο, ο καθαρός δανεισμός θεωρείται περιορισμένος, ενώ οι προβλέψεις για αυξανόμενες εισροές μερισμάτων δείχνουν ότι ο όμιλος μπορεί να κινηθεί σε καθαρή ταμειακή θέση την επόμενη δεκαετία.

Το βασικό επενδυτικό επιχείρημα της Santander έγκειται στο γεγονός ότι η αγορά υποτιμά τις παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές που δεν αντικατοπτρίζουν τον αναπτυξιακό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους. Αυτό δημιουργεί ένα ελκυστικό και ασύμμετρο προφίλ κινδύνου-απόδοσης για τη μετοχή, με σημαντικά περιθώρια ανόδου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.