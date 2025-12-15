Bank of America: Η Ελλάδα κορυφαία επιλογή στα διεθνή χαρτοφυλάκια - Ποιες μετοχές ξεχωρίζει

Δεν αποτελεί περιφερειακή εξαίρεση, αλλά αγορά με σταθερή και διαχρονική παρουσία στους διεθνείς δείκτες,

Σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς επενδυτές αναζητούν αγορές με καθαρό επενδυτικό σήμα, σαφή θέση στους δείκτες και επαρκές βάθος τίτλων, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάλυση της Bank of America Global Research για την περιοχή Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), η ελληνική αγορά εμφανίζει τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα στάθμιση σε σχέση με τον περιφερειακό δείκτη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασική επιλογή στα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Τα στοιχεία της Bank of America κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς την υπερβάλλουσα στάθμιση μεταξύ των αγορών της περιοχής, μπροστά από χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τουρκία. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των επενδυτικών εισροών προς την περιοχή και τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής διάθεσης, σε ένα περιβάλλον υποχώρησης του δολαρίου και αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Για την Bank of America, η Ελλάδα δεν αποτελεί περιφερειακή εξαίρεση, αλλά αγορά με σταθερή και διαχρονική παρουσία στους διεθνείς δείκτες, στοιχείο που την καθιστά ελκυστική για θεσμικά χαρτοφυλάκια με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Η ισχυρή αυτή θέση αποτυπώνεται και σε επίπεδο εταιρικών αναφορών. Στο σχετικό report περιλαμβάνονται εννέα ελληνικές εισηγμένες, καλύπτοντας βασικούς τομείς της οικονομίας. Στον τραπεζικό κλάδο ξεχωρίζουν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των τραπεζών ως βασικού διαύλου έκθεσης στην ελληνική οικονομία.

Πέραν των τραπεζών, ο ΟΠΑΠ και η Jumbo αποτυπώνουν τη βαρύτητα του κλάδου κατανάλωσης, ο ΟΤΕ εκπροσωπεί τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ενώ η ΔΕΗ αναδεικνύει την παρουσία του ενεργειακού τομέα στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη Metlen, η οποία εμφανίζεται με χαμηλότερη συμμετοχή στα χαρτοφυλάκια διεθνών επενδυτών. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως σε επίπεδο τοποθετήσεων, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση της Bank of America είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως διαρθρωτική επενδυτική επιλογή και όχι ως συγκυριακή τοποθέτηση. Η παρουσία εισηγμένων σε κρίσιμους τομείς –ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κατανάλωση και τραπεζικό σύστημα– ενισχύει τη θέση της χώρας στα διεθνή χαρτοφυλάκια, σε μια περίοδο όπου οι επενδυτικές ροές προς την περιοχή εμφανίζονται ανθεκτικές.