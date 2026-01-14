Γυναικεία απασχόληση: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης με 10.000 θέσεις εργασίας

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί βασική αποστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι γεγονός ότι η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την χώρα μας, περίπου 8%, ωστόσο αυτό δεν μας δημιουργεί εφησυχασμό», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε: «Με στοχευμένες ενέργειες και προγράμματα, επικεντρωνόμαστε σε πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, που έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης. Όσο πιο πολλά χρόνια μένει μία γυναίκα εκτός αγοράς εργασίας για να μεγαλώσει τα παιδιά της, τόσο πιο δύσκολη είναι συχνά η απόφαση επανένταξής της. Ως Υπουργείο Εργασίας και ως ΔΥΠΑ θέλουμε να στηρίξουμε τις γυναίκες και τις μητέρες, να κάνουμε πιο εύκολο το βήμα επανένταξης στην αγορά εργασίας αν το αποφασίσουν.».

Η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.

Το ποσό της επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή/και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12 μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon