Άδεια επιπλέον 6 ημερών με αποδοχές - Ποιοι τη δικαιούνται

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή θεσπίζει ειδική άδεια έξι εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές για υπαλλήλους του Δημοσίου που έχουν αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και στην ενίσχυση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Το σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο:

"Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις" και έχει ήδη κατατεθεί για ψήφιση.

Ποιοι δικαιούνται την άδεια

Η νέα ρύθμιση καλύπτει υπαλλήλους που έχουν αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών και περιλαμβάνει:

Πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους

Υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους

Η διάταξη αναγνωρίζει ότι η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών επιφέρει αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, δικαιολογώντας την επιπλέον άδεια.

Λεπτομέρειες της ρύθμισης

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου:

Η άδεια ανέρχεται σε 6 εργάσιμες ημέρες ανά έτος , με πλήρεις αποδοχές, πέραν της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι από άλλες διατάξεις.

Σε περιπτώσεις υπαλλήλου με τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα , η άδεια προσαυξάνεται κατά 2 ημέρες ετησίως.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους δήμων και κοινοτήτων, μέσω αντίστοιχης προσθήκης στους σχετικούς Κώδικες.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο καλύπτει το σύνολο των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία των μονογονέων.

Στόχος της πρωτοβουλίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η ρύθμιση:

Στηρίζει εργαζόμενους γονείς με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις

Ενισχύει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Προωθεί κοινωνική πολιτική φιλική προς τις μονογονεϊκές οικογένειες

Η νέα άδεια αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο κοινωνικής στήριξης, ειδικά για τους υπαλλήλους που συνδυάζουν επαγγελματική δραστηριότητα με αποκλειστική φροντίδα των παιδιών τους.