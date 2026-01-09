Bloomberg: Η Ευρώπη στηρίζει τη συμφωνία Mercosur - Ποιες χώρες είπαν όχι

Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, αλλά και στην Πολωνία.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να στηρίξουν μια εμπορική συμφωνία με τη Mercosur της Ν. Αμερικής, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της μεγαλύτερης συνθήκης ελεύθερου εμπορίου της Ε.Ε., την επόμενη εβδομάδα.

Οι πρεσβευτές της Ε.Ε. στήριξαν τη συμφωνία σε συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, παρά τη διαφωνία της Γαλλίας και άλλων χωρών, μεταδίδει το Bloomberg. Η συμφωνία απαιτούσε ειδική πλειοψηφία μεταξύ των χωρών-μελών για να περάσει.

Πλέον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, αναμένεται να υπογράψει τη συμφωνία στην Παραγουάη, στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, ολοκληρώνει 25 χρόνια συνομιλιών για την άρση των δασμών και την ενίσχυση των εξαγωγών, δημιουργώντας μια αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η συμφωνία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, ιδιαίτερα μεταξύ των Ευρωπαίων αγροτών που ανησυχούν για την εισροή γεωργικών εισαγωγών στην ΕΕ.

Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, αλλά και στην Πολωνία. Η Ιρλανδία ήταν ανάμεσα στις χώρες που ψήφισαν αρνητικά.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να εγκρίνουν τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά η αντίθεση της Ιταλίας την τελευταία στιγμή, ματαίωσε την επίτευξη συμφωνίας.

Τελικά, η Ρώμη υποστήριξε την πρόταση στη συνεδρίασης της Παρασκευής, εν μέρει γιατί ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ε.Ε. προσέφερε επιπλέον χρήματα προς τους αγρότες.

Υποστηρικτικά στην απόφαση της Ιταλίας λειτούργησαν και τα μέτρα προστασίας που προσφέρθηκαν στους αγρότες, όπως η δέσμευση για τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή αναστολή των προνομιακών δασμών εάν υπάρξει αύξηση των όγκων εισαγωγών από τη Ν. Αμερική ή μείωση των τιμών σε σχέση με τον μέσο όρο τριετίας.

Το «κατώφλι» στο οποίο θα πυροδοτηθεί η έρευνα αυτή ορίστηκε στο 5%, από 8% που ήταν η προηγούμενη πρόταση, έπειτα από το lobbying χωρών όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Η Γαλλία ψήφισε κατά της συμφωνίας, καθώς ισχυρίζεται ότι θα βλάψει τους Ευρωπαίους αγρότες και καταναλωτές.

«Η Γαλλία είναι θετική προς το διεθνές εμπόριο, αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι μια συμφωνία από μια άλλη εποχή, η οποία τέθηκε προς διαπραγμάτευση για υπερβολικά πολύ καιρό πάνω σε βάσεις που είναι υπερβολικά ξεπερασμένες», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron σε ανάρτηση στο X. «Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων και βασικών γεωργικών τομέων σε κίνδυνο για την επισιτιστική μας κυριαρχία».

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur πρέπει επίσης να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία των Βρυξελλών, καθώς για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι σχετικές διαπραγματεύσεις διακόπτονταν και επανεκκινούσαν συνεχώς, με τους αξιωματούχους να προσπαθούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τα πρότυπα αγροδιατροφής για το μπλοκ της Mercosur.

Χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία τάσσονται σθεναρά υπέρ μιας συμφωνίας, η οποία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες εξαγωγών.

Το Bloomberg Economics υπολογίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την οικονομία του μπλοκ της Mercosur έως και 0,7% και της Ευρώπης κατά 0,1%. Γεωπολιτικά, θα ενισχύσει επίσης το αποτύπωμα της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός βιομηχανικός προμηθευτής και αγοραστής βασικών προϊόντων.