Ο Τραμπ απειλεί να αποκλείσει την Exxon Mobil από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να παραγκωνίσει την Exxon Mobil από την ενεργειακή αγορά της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι δεν του άρεσε η αντίδρασή της στις εκκλήσεις του προς τις πετρελαϊκές εταιρείες να επιστρέψουν γρήγορα στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Δεν μου άρεσε η αντίδραση της Exxon. Ξέρετε, έχουμε τόσες πολλές εταιρείες που το θέλουν. Πιθανότατα θα ήμουν διατεθειμένος να κρατήσω την Exxon εκτός», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One την Κυριακή.

«Παίζουν υπερβολικά έξυπνα», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έγιναν λίγο μετά την προβολή δηλώσεων του διευθύνοντος συμβούλου της Exxon, Ντάρεν Γουντς, ο οποίος σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ είπε ότι η αγορά της Βενεζουέλας είναι «μη επενδύσιμη» στη σημερινή της κατάσταση.

Εκπρόσωπος της Exxon δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Μιλώντας την Παρασκευή μαζί με αρκετούς άλλους Αμερικανούς επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών, ο Γουντς δήλωσε ότι η Exxon θα χρειαζόταν να δει «αρκετά σημαντικές αλλαγές» προκειμένου να επανέλθει στη χώρα για τρίτη φορά.

Η Βενεζουέλα κατέσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon και της ConocoPhillips το 2007, ενώ το Καράκας οφείλει στις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια από εκκρεμείς αξιώσεις που προέκυψαν από υποθέσεις διαιτησίας.

Ο Γουντς είπε ότι η εταιρεία θα πρέπει να δει αλλαγές στα εμπορικά πλαίσια, στο νομικό σύστημα και στους νόμους για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και αυτό που χαρακτήρισε ως «διαρκείς» επενδυτικές εγγυήσεις.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή τη διοίκηση και με τον πρόεδρο Τραμπ να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αυτές οι αλλαγές μπορούν να υλοποιηθούν», δήλωσε ο Γουντς.

Πρόσθεσε ότι η Exxon είναι έτοιμη να στείλει τεχνική ομάδα για να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και των περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας.

Πρωτοβουλία 100 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, δεσμευόμενος να τις υποστηρίξει με κυβερνητική βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας.

Η έκκληση αυτή ακολουθεί μια τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, με στόχο την ανατροπή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο να διευκρινίσει το είδος των εφεδρικών μηχανισμών και των εγγυήσεων ασφαλείας που θα παρέχονταν στις πετρελαϊκές εταιρείες, ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Θα υπάρχουν εγγυήσεις», είπε ο Τραμπ. «Είχαν προβλήματα στο παρελθόν επειδή δεν είχαν τον Τραμπ ως πρόεδρο», πρόσθεσε.

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναγνώρισαν ότι η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αποτελεί μια δελεαστική ευκαιρία, ωστόσο ορισμένες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το αν πρέπει να επιστρέψουν βιαστικά.

Η Chevron είναι σήμερα η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα.