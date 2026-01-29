ElvalHalcor: Συζητά ( ; ) με την Ford

Aπό τις κορυφαίες βιομηχανίες έλασης αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη.



Με εξαιρετικά ισχυρή εξαγωγική παρουσία -εξάγει το 86% της παραγωγής σε 100 χώρες- διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο hot rolling στην Ευρώπη.



Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά συσκευασίας αλουμινίου και είναι πιστοποιημένος προμηθευτής για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.



Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους του City, η ElvalHalcor φέρεται να είναι σε εμπιστευτικές συζητήσεις με την Ford, για το ενδεχόμενο συμφωνίας προμήθειας "πρώτης ύλης" για τον αμερικανικό κολοσσό που λόγω αδυναμίας της Novelis να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής, είναι σε αναζήτηση προμηθευτή.



Η ElvalHalcor που έχει προμηθεύσει (και) την Mercedes είναι ο ευρωπαϊκός παραγωγός που ένας αμερικανικός όμιλος εύλογα θα απευθυνόταν, με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σε ενδεχόμενη συμφωνία με την Ford.