«Ανακαινίζω»: Τον Μάιο ξεκινά το νέο «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση

Μια σημαντική τομή στην επιδοτούμενη ανακαίνιση κατοικιών αναμένεται να εφαρμοστεί από τον προσεχή Μάιο, καθώς το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ξεφεύγει από τα στενά όρια της ενεργειακής αναβάθμισης. Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε γενικές εργασίες ανακαίνισης, σε μια πρωτοβουλία που αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοπορία.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις, το πλαίσιο είναι πλέον πιο συμπεριληπτικό. Η ενίσχυση θα αφορά:

Ιδιοκατοίκηση: Σπίτια που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους.

Ενοικίαση: Κλειστά ακίνητα (για τουλάχιστον δύο έτη) που προορίζονται να βγουν ξανά στην αγορά ενοικίων.

Ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο χωρίς προοπτική παράτασης, η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα σε δύο νέους πυλώνες:

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Με προϋπολογισμό 4,7 δισ. ευρώ, θα εστιάσει στη στεγαστική συνδρομή και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού: Ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.