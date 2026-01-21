Eurobank: Κερδίζει από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη

Θεαματική αύξηση στις καταθέσεις της Postbank (Bulgarian) καταγράφεται τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026.



Ο λόγος για την θυγατρική του ομίλου Eurobank, στην γειτονική χώρα, όπου λειτουργεί από το 2004 με την απόκτηση της Postbank Bulgaria την απόκτηση καταστήματος της Alpha Bank (2015), της εξαγοράς της Piraeus Bank Bulgaria (2018), και την εξαγορά της ΒΝΡ Paribas Personal Financial (2023) - με στόχο την λιανική τραπεζική και τις σταυροειδείς πωλήσεις, έχει -πλέον- σημαντική θέση με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 10% σε διάφορες κατηγορίες.



Ολη αυτή την περίοδο η διοίκηση Καραβία δημιουργούσε εδραία παρουσία στην βουλγαρική αγορά- αξιοποιώντας-πλέον- τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η ένταξη της χώρας στην ζώνη του ευρώ.



Η Eurobank είχε κατ' αρχήν όφελος, καθώς με την ένταξη "αποδεσμεύτηκε" ρευστότητα ύψους 1 δισ. που ήταν κατατεθειμένο άτοκα στην Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας.



Με ένα τρέχον επιτόκιο κοντά στο 2%, εκτιμάται ότι το όφελος για τον εγχώριο όμιλο θα ανέλθει στα 20 εκατ. ετησίως, καθώς σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες της Βουλγαρίας, όλες οι τράπεζες της χώρας έπρεπε να έχουν καταθέσει το 12% του ισολογισμού τους ως απόθεμα ασφαλείας, στην κεντρική τράπεζα άτοκα, ποσοστό που με την ένταξη περιορίστηκε στο 1%. Διαδικασία που αποφέρει ένα ετήσιο μπόνους 20 εκατ. στην κερδοφορία (ενοποιημένη) της Eurobank.



Παράλληλα, με την ένταξη φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι σήκωσαν χρήματα από "στρώματα και μαξιλάρια..." και σπεύδουν να τα καταθέσουν σε ευρωπαϊκές τράπεζες, με τα "ταμεία" της θυγατρικής του ομίλου να (υπό) δέχονται ένα πολύ σημαντικό μέρος.