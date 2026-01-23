Άδωνις Γεωργιάδης: Πριβέ προβολή του… Καποδίστρια με γκουρμέ catering

Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία του σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Σμαραγδή

Την ταινία του Σμαραγδή «Καποδίστριας» επέλεξε ο Άδωνις Γεωργιάδης να «κεράσει» σε περίπου 50 φίλους του στον κινηματογράφο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, σε μια πριβέ προβολή.

Μάλιστα η βραδιά περιείχε και πλούσιο catering από το «Δειπνοσοφιστήριον» με γκουρμέ εδέσματα.

Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία του σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Σμαραγδή, μετά και την πρόσφατη κόντρα των δύο ανδρών που προκλήθηκε από την μη χρηματοδότηση της ταινίας επί υπουργίας του Αδώνιδος Γεωργιάδη ως υπουργού Ανάπτυξης.

Από πλευράς Κυβερνητικών στελεχών μόνον ο υφυπουργός υγείας είχε προσκληθεί στην πριβέ προβολή της ταινίας, ενώ στο πλευρό του Άδωνι ήταν η απαστράπτουσα σύζυγος του υπουργού, Ευγενία Μανωλίδου.