Η Πειραιώς στο Λονδίνο, η Eurobank στο Τελ-Αβίβ

Κινητικότητα και εκτός συνόρων από τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών.

Ηδη, στην Πειραιώς σχεδιάζουν το Capital Market Day, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί 5 Μαρτίου, στο Λονδίνο.



Στο επίκεντρο η παρουσίαση του 3ετούς επενδυτικού πλάνου, που θα συμπεριλαμβάνει την Εθνική Ασφαλιστική. Σύμφωνα με αναφορές του επικεφαλής του ομίλου, οι πρώτες συνέργειες εκτιμάται πως θα μπορούν να αποφέρουν 100 εκατ. ευρώ.



Θα έχει προηγηθεί, η ανακοίνωση μεγεθών πρώτου 3μηνου (2026) με την πιστωτική επέκταση να προβλέπεται στο 9%.



Τώρα, εάν μέχρι τις αρχές Μαρτίου η διοίκηση θα έχει προχωρήσει σε κάποια άλλη εξαγορά θα φανεί.



Σαφής η θέση του fpress, όσον αφορά στα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν για επαφές ( ; ) με την Euroxx.



Την ίδια ώρα, στην Eurobank (προ) ετοιμάζονται πυρετωδώς εν όψει της επίσημης έναρξης του Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Τελ-Αβίβ με γνωστή παράγοντα του private banking να διαμορφώνει ήδη το χαρτοφυλάκιο, με ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα (και) του ισραηλινού επιχειρείν.