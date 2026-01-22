Dimand: Και άλλο πακέτο από Ανδριόπουλο

Ποιος πήρε (13/1) το πακέτο της Dimand θέταμε το ερώτημα (14/1) για να επανέλθουμε (19/1) για τον αποδέκτη (Χόλτερμαν/ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και τις κρούσεις που προηγήθηκαν.



Ωστόσο, ήρθε (20/1) ανακοίνωση της εισηγμένης για νέα πώληση, που είχε γίνει στις 15/1 και αφορούσε πακέτο 407.000 μτχ που δόθηκε στα 11 ευρώ, δλδ με discount, που αντιστοιχεί στο 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Dimand.



Και αυτή η διάθεση έγινε από τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, υποθέτουμε ότι είχε ανάλογη κατάληξη, δλδ αποδέκτη τον Χένρυ Χόλτερμαν - ΕΛΛΑΚΤΩΡ.



Επιβεβαίωση (ή όχι ) των πληροφοριών της πηγής μας δεν κατέστη δυνατή ( * ) για αυτό -μέχρι νεοτέρας- εκτιμούμε πως και αυτή η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο στην συμφωνία των δύο πλευρών, για την πώληση των εκτάσεων στις Γούρνες/Ηράκλειο και Καμπά-από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Dimand.



Να περιμένουμε και νέα διάθεση ή μήπως επίκειται συμφωνία με τρίτο παίκτη, όπως κυκλοφορούσε σε χρηματιστηριακά γραφεία.



( * ) απουσίαζε στο Νταβός.