Η τακτική Orcel με την Alpha Bank

Σε αλλαγή τακτικής ως προς την συμμετοχή της Unicredit στο μ.κ της Alpha Bank, φέρεται να προσανατολίζεται ο Andrea Orcel.



Συνεκτιμώντας τις σταθερές αντιδράσεις Βερολίνου και Ρώμης, για περαιτέρω σημαντική αύξησης της συμμετοχής στο μ.κ της Commerzbank και BPMpopolare αντίστοιχα και επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες μελών της ECB, ο επικεφαλής του μιλανέζικου ομίλου, μετριάζει ταχύτητα.



Ετσι, στο πλαίσιο αυτό, και κόντρα στην κυρίαρχη εκτίμηση πως η Unicredit θα συνεχίσει να αυξάνει σταθερά την θέση της στην Alpha Bank τείνοντας προς το 50%, φαίνεται να επικρατούν δεύτερες σκέψεις, για πιο τακτικίστικη προσέγγιση.



Για αυτό, ο Orcel θα ενισχύσει το 29,8% έως λίγο πάνω από το 33,3% (statutory minority) το πολύ 34%-35% και θα κάνει κράττει.



Επί της ουσίας ο Ιταλός τραπεζίτης θέλει να δείξει ότι υπάρχει και ο δρόμος της βήμα προς βήμα διαδικασίας, με τρόπο που δεν θα προκαλεί πολιτική εμπλοκή.

Και με την Ελλάδα, από το δεύτερο 6μηνο ουσιαστικά, σε προεκλογική χρονιά, φαντάζεται κάποιος πως θα μπορούσε η ιστορικότερη ιδιωτική τράπεζα της χώρας να μετατραπεί σε υποκατάστημα του ιταλικού ομίλου;