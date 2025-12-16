Pantelakis Securities: Overweight για ElvalHalcor με τιμή στόχο 4,65 ευρώ

Η ElvalHalcor, κορυφαίος παραγωγός ημικατεργασμένων προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, κεφαλαιοποιεί την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την αυξανόμενη ζήτηση για συσκευασίες αλουμινίου, στηριζόμενη σε ένα μίγμα προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στη διεύρυνση της παραγωγής έλασης (+20% από το 2020). Τα παραπάνω επισημαίνει η Pantelakis Securities σε έκθεσή της, με την οποία εκκινεί την κάλυψη του τίτλου, δίνοντας σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο 4,65 ευρώ.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η εταιρεία εισέρχεται σε φάση ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών, υποστηριζόμενη από εξομαλυμένο capex, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και σταθερή αύξηση προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών (a-EBITDA).

Καθώς ο επενδυτικός κύκλος ωριμάζει, οι αποδόσεις κεφαλαίου βελτιώνονται, με το ROIC να εκτιμάται στο 9,3% το 2027, υπερβαίνοντας το εκτιμώμενο WACC (~8,6%). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σαφή μετάβαση από την ανάπτυξη κεφαλαίου στη δημιουργία αξίας, ενώ αναμένεται και αύξηση του μερίσματος από το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας τη στροφή της εταιρείας σε κύκλο ανταμοιβής μετόχων μέσω διανομής μετρητών.

Πέραν της λειτουργικής αποδοτικότητας και της αύξησης των όγκων, βασικοί καταλύτες περιλαμβάνουν πιθανή πολιτική στήριξη, όπως στοχευμένη ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες βιομηχανίες (έκπτωση 20% αυξάνει το a-EBITDA κατά περίπου 3%) και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον περιορισμό της διαρροής scrap εκτός Ένωσης, διασφαλίζοντας φθηνότερη και υψηλότερης ποιότητας διαθεσιμότητα πρώτων υλών. Κάθε αύξηση της έκπτωσης scrap κατά μία ποσοστιαία μονάδα, πέραν του 15% που υπολογίζεται σήμερα, ενισχύει επίσης το a-EBITDA κατά περίπου 3%.