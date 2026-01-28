ΔΕΗ: Αναβάθμισε σε θετικό το outlook η S&P, επιβεβαίωσε το ΒΒ

Ο S&P αναμένει το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ να διαμορφωθεί στα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από 2 δισ. ευρώ που εκτιμάται για το 2025,

Σημαντική βελτίωση στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ΔΕΗ διαπιστώνει η S&P Global Ratings, αναβαθμίζοντας το outlook της εταιρείας σε θετικό από σταθερό, εξέλιξη που αντανακλά την πρόοδο στον στρατηγικό μετασχηματισμό του ομίλου και τη σταδιακή ενίσχυση του επιχειρηματικού και πιστωτικού του προφίλ. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η αυξανόμενη συμμετοχή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων δημιουργούν ισχυρότερες βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης, η S&P διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ στο επίπεδο “BB-”, ωστόσο η αναβάθμιση των προοπτικών σηματοδοτεί αυξημένες πιθανότητες μελλοντικής αναβάθμισης, εφόσον επιβεβαιωθεί η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και συνεχιστεί η βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών. Όπως σημειώνεται, η θετική προοπτική αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του οίκου στην ενίσχυση της ρευστότητας, στη διατηρήσιμη κερδοφορία και στη συνεπή εκτέλεση του ενεργειακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση διαδραματίζει η στρατηγική που παρουσιάστηκε στο Capital Market Day του 2025, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΔΕΗ για πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη εντός του έτους και για επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ. Στόχος του ομίλου είναι έως το 2030 το 77% του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, από 58% σήμερα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα, τη σταθερότητα των ταμειακών ροών και την ανθεκτικότητα απέναντι στη μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας.

Για την περίοδο 2026–2028, η S&P εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε προσθήκη 6,0 έως 6,5 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος σε Ελλάδα και Νότια Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές –συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών– αναμένεται να αυξηθεί στα 12,7 GW έως το 2028, από 6,4 GW σήμερα. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής, όπως υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου, ώστε να εξισορροπείται η στοχαστική φύση της παραγωγής από ΑΠΕ.

Η σταδιακή απόσυρση της θερμικής παραγωγής οδηγεί, σύμφωνα με τον οίκο, σε θεαματική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με τις άμεσες εκπομπές CO₂ να εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 85% έως το 2028 σε σύγκριση με το 2019, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το ESG προφίλ της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον τομέα των δικτύων, ο οποίος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα σταθερών εσόδων. Οι ευνοϊκές ρυθμιστικές συνθήκες σε Ελλάδα και Ρουμανία, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις για την αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB), δημιουργούν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η S&P προβλέπει ότι το EBITDA των δικτύων θα ανέλθει στα 950 εκατ. ευρώ έως το 2028, από 790 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ το συνολικό RAB του ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 7%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, ο διεθνής οίκος αναμένει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ θα υπερδιπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 2,9 δισ. ευρώ έως το τέλος του επιχειρηματικού σχεδίου, από 1,2 δισ. ευρώ το 2023. Για το 2025, το EBITDA εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ, με βασικό μοχλό τη βελτίωση της καθετοποιημένης δραστηριότητας. Έως το 2028, το EBITDA της ολοκληρωμένης λειτουργίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 95%, λόγω υψηλότερων αποδόσεων, αυξημένης λειτουργικής αποδοτικότητας και ενίσχυσης της παραγωγής από ΑΠΕ, η οποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας.

Παρά το ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα και μια σχετικά επιθετική πολιτική μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, η S&P εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα διατηρήσει επαρκή πιστωτικά περιθώρια την περίοδο 2026–2028. Οι ετήσιες επενδύσεις αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί στα περίπου 13 δισ. ευρώ το 2027, χωρίς όμως να διαταραχθούν οι βασικοί δείκτες, καθώς ο λόγος λειτουργικών ταμειακών ροών προς χρέος εκτιμάται ότι θα παραμείνει άνω του 15%.

Τέλος, η S&P επισημαίνει ότι υπάρχει μέτρια έως υψηλή πιθανότητα έκτακτης στήριξης από το ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη στρατηγική σημασία της ΔΕΗ για την ελληνική οικονομία, στην κυρίαρχη θέση της στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη συμμετοχή του Δημοσίου με ποσοστό 35,3% στο μετοχικό της κεφάλαιο.