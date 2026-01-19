Το πακέτο Dimand στην Ελλάκτωρ, και οι κρούσεις που προηγήθηκαν

Ενός πακέτου, ενδιαφέρουσες διεργασίες ξετυλίσσονται. Μία προσυμφωνημένη εντολή, για 100.000 μτχ της Dimand με το "άνοιγμα" της συνεδρίασης Τρίτης και 13, στην τιμή των 11,60 ευρώ ήταν η αφορμή για το "ψάξιμο" του παρασκηνίου.

Αυτό, κατ' αρχήν γιατί την ώρα του πακέτου, η τιμή της μετοχής στην υποκείμενη αγορά ήταν στα 11,14-11,16 ευρώ - σημαντικό discound, δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητο- με χρηματιστηριακή πηγή να "δείχνει" αγοραστή την πλευρά ΕΛΛΑΚΤΩΡα.

Στην συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι νέος κάτοχος ήταν ο Hendrikus Holterman -βασικός μέτοχος της εισηγμένης- στο πλαίσιο συμφωνίας με τον επικεφαλής της Dimand, Δημήτρη Ανδριόπουλο.

Συναλλαγή που αναγόταν στην συμφωνία των δύο πλευρών, για την πώληση των εκτάσεων στις Γούρνες/Ηράκλειο και Καμπά-από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Dimand.



Ως παλαιότεροι ακολουθήσαμε το Follow the Money, ρηθέν από τον πράκτορα της CIA που, στην ταινία "Ολοι οι Ανθρωποι του Προέδρου" (σ.σ του 1976) ενημέρωνε τους δημοσιογράφους Καρλ Μπερνστάϊν και Μπομπ Γούντγουορντ, πως έπρεπε να κινηθούν στις έρευνες για στο σκάνδαλο WaterGate.



Για να καταλήξουμε σε πηγή, σύμφωνα με ισχυρισμό της οποίας ο Δημήτρης Ανδριόπουλος είχε κάνει κρούσεις (για ενδεχόμενη διάθεση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού της Dimand) στους Βαγγέλη Μυτιληναίο και Γιώργο Περιστέρη.



Προφανώς οι επαφές δεν απέδωσαν...