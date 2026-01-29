Motor Oil: Εστιάζει στο "πράσινο υδρογόνο"

Μπορεί η διύλιση να είναι η κύρια δραστηριότητα του ομίλου (συνακόλουθα του τζίρου, κερδών) πλην όμως εδώ και καιρό ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης εστιάζει ιδιαίτερα προς το "πράσινο υδρογόνο".



Η Hellenic Hydrogen αποτελεί την επένδυση αιχμής για την διοίκηση -σε συνεργασία με την ΔΕΗ - για την παραγωγή στο Αμύνταιο και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.



Επένδυση, από κοινού με τον Γιώργο Στάσση, με αρχικό κόστος 75 εκατ. (ως εκκίνηση) που προοπτικά θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, με την παραγωγή να υπολογίζεται για το 2027.



Τα πρώτα "φορτία" προορίζεται να τροφοδοτήσουν τη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Εργο υπό κατασκευή από την ΔΕΗ στην Καρδιά/Πτολεμαϊδα.