ElvalHalcor: Τι "βλέπουν" και αγοράζουν αμερικανικά funds

Tο γεγονός της υπεραπόδοσης της μετοχής της ElvalHalcor έναντι του FTSE25 Large Cap, χθες Δευτέρα δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.



Πολύ δε περισσότερο σε μία συνεδρίαση που οι πωλητές ήταν κυρίαρχοι στα "βαρύτερα" χαρτιά του δείκτη (HelleniQ Energy, Motor Oil, Metlen PLC, AEGEAN, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, e.t.c) με μόλις 5 μετοχές contrarian στην διόρθωση.



Οι 3 του ομίλου Viohalco (Cenergy Holdings, ElvalHalcor, Viohalco) και οι Coca Cola HBC, Optima Bank.



Ποιο είναι όμως το στρατηγικό πλεονέκτημα της ElvalHalcor που "βλέπουν" διαχειριστές ξένων funds, κυρίως αμερικανικών.



Με τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, αρχικού προϋπολογισμού 150 δισ. που ακόμη και εάν δεν προχωρήσει στις επόμενες φάσεις του (επιπλέον 800 δισ.) φτάνει και περισσεύει για να εργάζονται full 3Χ8ώρες βάρδιες στις μονάδες ( * ) της εισηγμένης.



Μάλιστα, σύμφωνα με χρηματιστές το 99% των ημερήσιων συναλλαγών στη μετοχή είναι για λογαριασμό ξένων funds (και σχεδόν τα 2/3 αμερικανικών συμφερόντων).



( * ) Η ElvalHalcor λειτουργεί 14 βιομηχανικά συγκροτήματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία και Ολλανδία. Είναι ένας από τους πλέον σύγχρονους και αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων αλουμινίου και χαλκού στον κόσμο. Τα εργοστάσια παραγωγής προηγμένης τεχνολογίας, χάρη στην πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία και στο ευρύ και ποικίλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, αντανακλούν την επενδυτική φιλοσοφία της Εταιρίας και προσφέρουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας σε πελάτες σε περισσότερες από 90 χώρες.



Οσοι (δημοσιογράφοι) περιηγηθήκαμε στις (κύριες ) εγκαταστάσεις της ElvalHalcor στα Οινόφυτα, είχαμε την δυνατότητα να δούμε εκ του σύνεγγυς όλο το πλέγμα τους και να διαπιστώσουμε για το μέγεθος του εγχειρήματος, υπό την προεδρία του Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου, και των δύο γενικών διευθυντών κλάδου αλουμινίου- Νικόλαου Καραμπατέα και χαλκού- Πάνου Λώλου.