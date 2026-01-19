Η Strix AM/B που θέλει διακαώς να πουλήσει και ο... Γενοβέζος (*) που δεν "καίγεται" να αγοράσει...

Επανήλθαν το τελευταίο διάστημα σενάρια για το ενδεχόμενο πώλησης της Attica Συμμετοχών.



Είτε ως ενιαίο σχήμα (SuperFast, Blue Star Ferries, Hellenic SeaWays, ANEK, Attica Blue Hospitality, e.t.c) είτε τμηματικά με τις διαρροές να αναφέρονται σε κρούση του Strixx Assete Management/Blantyre στην πλευρά Grimaldi.



Το fpress επιχείρησε να διερευνήσει το πως έχει η κατάσταση, απευθυνόμενη σε παράγοντα ο οποίος εκ της πρότερης πολυετούς συνεργασίας του με τον...Γενουάτη μεγαλοεπιχειρηματία είναι σε θέση να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.



Ο όμιλος- Grimaldi Group- διαθέτει το μέγεθος, την ρευστότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο -και δη στο shipping της Μεσογείου - πλην όμως με τις Μινωϊκές Γραμμές (από το 2008) και Minoan Lines στη συνέχεια- καλύπτει πλήρως την δραστηριότητα στην Ε/Γ-Ο/Γ ακτοπλοϊα.

Και μάλιστα ακριβώς στις γραμμές που ενδιαφέρουν (καθώς αποφέρουν το κύριο μέρος των ebitda) την πλευρά Grimaldi.



Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, η Minoan Lines -μετά από διαδοχικές αμκ- έχει μηδενικό "καθαρό" δανεισμό (από το 2018), το πολύ ισχυρό συγκρτικό πλεονέκτημα τα H/S/F Knossos Palace, H/S/F Festos Palace & Kydon Palace να έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες απαιτήσεις του διεθνούς κανονισμού για τα καύσιμα (του International Maritime Organization) επενδύοντας στην τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) με αποτέλεσμα τις μειωμένες εκπομπές ρύπων.



Αλλωστε, προτεραιότητα της πλευράς Grimaldi, σε ότι αφορά στις δραστηριότητες της στην ελληνική αγορά, είναι η ανάπτυξη της Ηγουμενίτσας ως κομβικού πόλου της επιβατικής/εμπορευματικής κίνησης προς Ιταλία.

Εχοντας αποκτήσει το 67% του ΟΛΗγουμενίτσας -από το 2023, έναντι 84,17 εκατ.- ενώ ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει και για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού του ΟΛΛαυρίου.



( * ) Γενουάτικες οι ρίζες της οικογένειας, από το 1160- αλλά ως Neapolitan group προβάλλεται σύγχρονα, από τους Gianluca, Emanuele και Diego

Pacella.