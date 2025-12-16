ElvalHalcor: Φήμες για placement στα 4 ευρώ

Ακόμη μία συνεδρίαση με ισχυρή άνοδο, συνοδεία αυξημένων συναλλαγών.

Με σταθερούς αγοραστές από τα 3,725 έως τα 3,93 ευρώ και τελική τιμή στα 3,90 ευρώ, με συνολικά 607 χιλ. τμχ όλο και περισσότεροι συζητούσαν χθες το ενδεχόμενο ο Ομιλος Viohalco να (προ) ετοιμάζεται για διάθεση μικρού μειοψηφικού ποσοστού.



Στην ElvalHalcor η Viohalco εμφανίζεται να έχει το 84,78% του μ.κ (συνεπώς δεν εγείρεται θέμα 15% free float).



Η τιμή της μετοχής, από τα 3,3 ευρώ- πριν 4-5 συνεδριάσεις- έφθασε έως τα 3,93 ευρώ, πορεία που δίνει αφορμή σε χρηματιστές να υποθέσουν ότι ενδεχόμενο μίνι placement θα μπορούσε να γίνει στην τιμή των 4 ευρώ. Στα 1,463 δισ. η αποτίμηση της ElvalHalcor.



Πάντως, προ ημερών (8/12) στη μετοχή της Cenergy Holdings είχαν πραγματοποιηθεί προσυμφωνημένες εντολές για 723.826 μτχ και 723.827 μτχ στα 15,34 και 15,36 ευρώ αντίστοιχα. Συνολικής αξίας 22,22 εκατ. ευρώ.



Στην αγορά κυκλοφορεί πως ο αγοραστής εκείνων των πακέτων (της Cenergy Holdings) ενδιαφέρεται να πάρει πακέτα και της ElvalHalcor.



Αξιον αναφοράς ωστόσο, πως από την πλευρά της διοίκησης ουδεμία πληροφόρηση έχει δοθεί.