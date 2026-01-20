Και μία επιβεβαίωση-μέσω διάψευσης

Μπορεί κύκλοι της Πειραιώς να διέψευδαν την πληροφορία πως η "Ημιθέα" είναι κοντά στην εξαγορά της Βιοϊατρικής, και όντως μπορεί έτσι να είναι πλην όμως σε σχετική ερώτησή μας για το εάν αυτή θα μπορούσε να γίνει μέσω Εθνικής Ασφαλιστικής, εισπράξαμε μάλλον επιβεβαίωση ότι το deal είτε έτσι-είτε αλλιώς είναι κοντά.



Οχι με την "Ημιθέα", Ο.Κ, αλλά με την Εθνική ΕΓΑ, πιθανότατα.



Αλλωστε οι δραστηριότητες θα "κουμπώνουν" πλέον με την Ασφαλιστική στον όμιλο.



Γνωστό στην κοινότητα πως, τα ισόβια προγράμματα υγείας είναι από τα "καυτά" ζητήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση της τράπεζας.



Επίσης γνωστό ότι, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι κοντά στα 150 εκατ. ευρώ- επιφέροντας "βάρος" 17,5 εκατ. (στα προ φόρων αποτελέσματα της ΕΕΓΑ).