Μην μπερδεύετε τη Lada με την Porsche

Επιθετικά αρνητική απέναντι στην Jumbo είναι το τελευταίο διάστημα η Citi.

Αρχικά ο αμερικανικός οίκος υποβάθμισε την σύσταση, χαμήλωσε την τιμή-στόχο στα 27 από τα 32 ευρώ, για να ακολουθήσουν εσπευσμένα στοχευμένες ρευστοποιήσεις από funds.



Στην κοινότητα κυκλοφόρησαν ονόματα θυγατρικών της Capital και της Fidelity, που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν.



Πάντως, έχει ανακοινωθεί ότι η Fidelity πουλάει και μάλιστα από 6,93% το ποσοστό της έχει υποχωρήσει κάτω του 5%. Υπενθυμίζεται πως είχε 10% παλαιότερα. Επιπλέον και το fund Capital είναι πωλητής έχοντας μειώσει κάτω του 5% το ποσοστό του.



Αναζητήσαμε, όπως έχουμε την...διαστροφή, τα "ψιλά γράμματα" τα οποία και καταγράφουμε:



- Η Jumbo έχει σταματήσει και τις αγορές ιδίων μετοχών, αφού η τιμή ξεπέρασε το ανώτατο όριο των 27,20 ευρώ που είχε τεθεί.

- Το όριο είχε μπει σε αυτήν την τιμή, γιατί ήταν και η τιμή που έγινε το placement το 2024 από τον Απόστολο Βακάκη.

- Το placement είχε γίνει μέσω της Citi, που υποβάθμισε τη μετοχή.



Επίσης, θυμήθηκα παλαιότερη εκμυστήρευση του sui generis επιχειρηματία πως δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από την τακτική της Citi (στο placement) με συνέπεια να διακόψει την συνεργασία τους.



Παράλληλα, η Citi σε ανάλυσή της αναδείκνυε την ολλανδική hard discount αλυσίδα Action ως σοβαρή απειλή για την ελληνική εταιρεία.



Το έψαξα περισσότερο, η Action SA είναι εισηγμένη στο Warsaw Stock Exchange (με code ACT) με τη μετοχή της να διορθώνει το τελευταίο διάστημα στα 32 polish zloty δλδ στα 7,58 ευρώ.



Θυγατρικά χαρτοφυλάκια του οίκου φέρεται να έχουν θέσεις στη μετοχή της ολλανδικής εταιρείας.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά το να συγκρίνει κάποιος την Action με τον όμιλο Jumbo των 3,439 δισ. είναι σαν να αντιπαρατάσσεις ένα Lada σε μία Taycan/Porsche.