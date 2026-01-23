O Giuseppe ( * ) που πάει παντού

Συζητιέται καιρό τώρα, σε γνωστό στέκι του Χαλανδρίου πως ο Giuseppe (ένας είναι) εισηγείται στους επιχειρηματίες/μετόχους των DigiTech, Bright, Διαδικασία, την εισαγωγή τους στο Euronext Athens.



Kαι οι τρεις εταιρείες έχουν καταφέρει σε διάστημα 2-3ετίας να μεγεθύνουν εντυπωσιακά τα μεγέθη τους, ενδεικτικά θα αναφερθώ στην Bright Solutions (των Πουλόπουλου-Καρτσόλη) που από τζίρο 1,46 εκατ. (2022) με "άλμα" έφτασε τα 15,5 εκατ. (2025).



Γνωστό πως η έδρα της εταιρείας είναι πολύ κοντά με τα κεντρικά της Euroxx -στην Παπανικολή όλοι γνωριζόμαστε...(μην μπερδεύεστε που στην αρχή ονομάζεται Παλαιολόγου), κοντά και με των άλλων δύο.



O Giuseppe, κατά πως φαίνεται είναι βαθύς γνώστης και των techs, κρίνοντας τόσο από την συμμετοχή του στην DotSoft (η Euroxx ήταν σύμβουλος για την ΕΝαλλακτική Αγορά) όσο από την απόκτηση -προ μηνών- της IID SA, εταιρείας παραγωγής, εμπορίας και συντήρησης πάσης φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.



Κρίνοντας από την χρηματιστηριακή πορεία της DotSoft η εισαγωγή στην ΕΝ.Α είναι ο προθάλαμος μεγέθυνσης (σε όρους αποτίμησης) για τη μετέπειτα μετάταξη στην Κύρια Αγορά.



Από αυτή την άποψη το εγχείρημα ενδεχόμενης εισαγωγής των εταιρειών που προαναφέρθηκαν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



Επίσης γνωστό (στο ίδιο στέκι του Χαλανδρίου) πως οι Πουλόπουλος-Καρτσόλης από κοινού με τον Σάκκαρη (ο υιός Ιωάννης) καλοβλέπουν την προοπτική ενεργοποίησης τους στον χώρο των Media.

Κρούσεις σε 2-3 γνωστά sites βεβαιωμένα έχουν γίνει, συμφωνία -προσώρας- δεν έχει υπάρξει.



( * ) Giuseppe, η ιταλική εκδοχή του Ιωσήφ/που στα εβραϊκά σημαίνει...ο θεός θα προσθέσει.