Ενεργειακό κόστος: Tο άλυτο πρόβλημα της βιομηχανίας και οι αντιφάσεις Θεοδωρόπουλου

Αίσθηση προκάλεσε σε επιχειρηματικούς κύκλους της ενεργοβόρου βιομηχανίας η τελευταία δήλωση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου για το αδιέξοδο- μέχρι τώρα- στην διαχείριση του ενεργειακού κόστους.



Τι είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών; Πως (ως ΣΕΒ) έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στην κυβέρνηση, επίσημη απάντηση δεν έχουν λάβει από το υπουργείο Ενέργειας και όταν θα την πάρουν θα την σχολιάσουν.



Σχεδόν 10 μήνες από τότε που ο Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος έθετε το θέμα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ και λίγο αργότερα ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

προειδοποιούσε για τον κίνδυνο παραγωγικές μονάδες να "κατεβάσουν" διακόπτες, και μετά από άκαρπες συσκέψεις με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μέχρι και σήμερα λύση δεν έχει εξευρεθεί.

Διάστημα, που σε άλλες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία μέχρι και Βουλγαρία) οι κυβερνήσεις βρήκαν τρόπους να στηρίξουν έμπρακτα την ενεργοβόρο βιομηχανία τους, στην Ελλάδα ακόμη αναμένουν την υλοποίηση των μέτρων που είχε αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ.



Παρ' όλα αυτά η τελευταία τοποθέτηση του προέδρου του Συνδέσμου θεωρήθηκε "χλιαρή" δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παραμένει άλυτο.



Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητη η χρηματοδότηση της WonderPlant -εταιρεία στην οποία ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι κύριος μέτοχος-.



Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη εταιρεία -υπόδειγμα στον τομέα της- έλαβε ειδική πρόσκληση για επένδυση 127,32 εκατ. σε εγκαταστάσεις που διαθέτει στην Δυτική Μακεδονία.

Το ενδιαφέρον; η πρόσκληση αφορά ειδικά (και ρητά) την WonderPlant, με την δημόσια χρηματοδότηση να ανέρχεταοι σε 63,66 εκατ. ευρώ (καλύπτοντας το 50% του κόστους) με την ιδιωτική στα 94,2 εκατ.

Πρόκειται για καινοτόμο επένδυση υδροπονικής, που θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας παράλληλα κόστη ενέργειας-κατανάλωση νερού, κ.λ.π.



Θυμίζω πως, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είχε αναλάβει την προεδρία του ΣΕΒ υποσχόμενος να προτεραιοποιήσει το μείζον πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, αυτά το 2024. Σήμερα...