Η Fed «πάγωσε» τα επιτόκια - Πάουελ: Βελτιωμένο το οικονομικό outlook

Ο Πάουελ επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί προκαθορισμένη μετά την απόφαση της Fed να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Φέντεραλ Ριζέρβ στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, επικαλούμενη τον σταθερά υψηλό πληθωρισμό παράλληλα με σταθερή οικονομική ανάπτυξη, ενώ έδωσε ελάχιστες ενδείξεις στο ανακοινωθέν της για το πότε μπορεί να μειωθούν ξανά τα επιτόκια.

«Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό», ανέφεραν οι αξιωματούχοι της Fed στην ανακοίνωση μετά την ψηφοφορία 10 υπέρ και δύο κατά για τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στο εύρος 3,50%-3,75% μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης.

Τόσο το μέλος του δ.σ. Κρίστοφερ Γουόλερ, υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, όσο και ο Στίβεν Μιράν, που βρίσκεται σε άδεια από τη θέση του οικονομικού συμβούλου στον Λευκό Οίκο, τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Η ανακοίνωση της Fed δεν προσέφερε καμία ένδειξη για το πότε μπορεί να υπάρξει άλλη μείωση στο κόστος δανεισμού, σημειώνοντας ότι «η έκταση και η χρονική συγκυρία πρόσθετων προσαρμογών» στο επιτόκιο θα εξαρτηθούν από τα νέα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές της οικονομίας.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός «παραμένει σχετικά υψηλός», ανέφερε η κεντρική τράπεζα, ενώ η αγορά εργασίας έχει «δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

Αν και η Fed σημείωσε ότι «οι προσλήψεις παραμένουν χαμηλές», αφαίρεσε επίσης τη διατύπωση από την προηγούμενη ανακοίνωσή της που έλεγε ότι οι κίνδυνοι μείωσης της απασχόλησης είχαν αυξηθεί, ένδειξη ότι οι αξιωματούχοι, ως σύνολο, ανησυχούν λιγότερο για μια απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

H αμερικανική οικονομία αναπτύχθηε με εύρωστο ρυθμό το 2025, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει κάπως ενισχυμένος από το στόχο, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνοντας ότι η κεντρική τράπεζα είναι σε καλή θέση για να καθορίσει το μέγεθος και τον χρόνο των επόμενων κινήσεων. «Η νομισματική πολιτική μας δεν είναι προκαθορισμένη, θα λαμβάνουμε αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση».

Ο Πάουελ υποστήριξε επίσης ότι η αγορά εργασίας μπορεί να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης. Η επιβράδυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας αντανακλά κυρίως τη μείωση του εργατικού δυναμικού, μολονότι έχει αποδυναμωθεί εμφανώς η ζήτηση για εργασία.

Υποστήριξε δε ότι οι δασμοί και όχι η ζήτηση είναι ο κύριος παράγοντας που κρατάει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ σημείωσε ότι οι δασμοί δεν πρόκειται να έχουν παρατεταμένο αντίκτυπο στον πληθωρισμό. «Ααναμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο να κορυφώνεται και μετά να υποχωρεί μέσα στο 2026».

Είπε ακόμη ότι «θα συνεχίσουμε να κάνουμε το έργο μας με αντικειμενικότητα και δέσμευση να υπηρετούμε τον αμερικανικό λαό». Δεν πιστεύει ωστόσο η Φέντεραλ Ριζέρβ θα χάσει την ανεξαρτησία της.

Δεν θέλησε να αναφερθεί στην κλήτευση που έλαβε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στις 11 Ιανουαρίου, ούτε και θέλησε να σχολιάσει εάν θα παραμείνει στο δ.σ. της Fed μετά τη λήξη της θητείας του. Επίσης, είπε ότι Fed δεν κάνει σχόλιο για το δολάριο.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ΗΠΑ ενδέχεται να δουν μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων τύπου Ιαπωνίας λόγω ανησυχιών για το χρέος. Ο Πάουελ δήλωσε ότι το επίπεδο του αμερικανικού χρέους είναι βιώσιμο, αλλά η πορεία του δεν είναι. «Η δημοσιονομική εικόνα πρέπει να αντιμετωπιστεί», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να το συνδέσει με οποιοδήποτε είδος γεγονότος στις αγορές.

Ο Πάουελ ρωτήθηκε για την αντίρρηση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σχετικά με την παρουσία του στη διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου που αφορά τις προσπάθειες του Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει στον Μπέσεντ. Ωστόσο, επικαλέστηκε τον Πολ Βόλκερ, ο οποίος είχε παραστεί σε υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου όταν ήταν πρόεδρος της Fed, λέγοντας ότι «υπάρχει προηγούμενο». Σημείωσε ότι η ακροαματική διαδικασία για την Λίζα Κουκ είναι η πιο σημαντική νομική υπόθεση στην ιστορία της Fed.

Ο Πάουελ συμβούλευσε επίσης τον όποιον διάδοχό του να μείνει μακριά από την πολιτική.