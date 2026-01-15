ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με ισπανικό σάλπισμα σε υψηλά 26ετίας

Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ "έκλεψε" την παράσταση στην χθεσινή συνεδρίαση.



Με συναλλαγές 900 χιλ. μτχ το "άλμα" του συν 8% στα 27,54 ευρώ, που είναι η υψηλότερη τιμή εδώ και 26 χρόνια (για την ακρίβεια 313 μηνών).



Ο Ισπανικός οίκος ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση “Outperform” και τιμή - στόχο 49 ευρώ για το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά σε μεγάλο βαθμό την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου Υποδομών του Ομίλου. Στο “bull case” σενάριο, η αποτίμηση μπορεί να φτάσει τα 62 ευρώ, ενώ ακόμη και στο “bear case” η τιμή διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.



Η παρέμβαση των Ισπανών ήρθε την κατάλληλη συγκυρία, καθώς τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έναρξη της σύμβασης Παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένα έργο ύψους 2 δισ. ευρώ.



Παράλληλα ο όμιλος είναι κοντά στην ολοκλήρωση ακόμα ενός σημαντικού έργου, το βόρειο τμήμα του Ε65. Πρόκειται για δύο εμβληματικά Οδικά Έργα, που επανακαθορίζουν τον οδικό χάρτη της χώρας από την Κεντρική Ελλάδα, έως τον Νότο, με διαφορετικό οικονομικό αντίκτυπο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.



Σύμφωνα με την Διοίκηση, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου στις 30/9/2025 ανήλθε σε 6,8 δισ. ευρώ, ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. ευρώ.



Ωστόσο, εάν κάποιος θέλει να αποδώσει τα τω Καίσαρι...θα χρειαστεί να ανατρέξει σχεδόν 10 μήνες πίσω, όταν αρχές Μαρτίου (5/3) οι αναλυτές της Wood & Co, ήταν οι πρώτοι που χαρακτήριζαν "επιθετικό" το προφίλ του ομίλου και την ακόμα πιο δυναμική είσοδο του ομίλου στις παραχωρήσεις με την υπογραφή δύο συμβάσεων: της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού.



Μάλιστα τότε ο τσέχικος οίκος είχε ανεβάσει θεαματικά τον πήχη στα 27 (από τα 18 ευρώ). Στόχος που επιτεύχθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση.