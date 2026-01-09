Eνεργειακό κόστος: Στην Ελλάδα το συζητούν, στην Γαλλία το εφαρμόζουν

Σύμφωνα με νέο κύκλο διαρροών τα μέτρα για την στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών είναι έτοιμα.

Γνωστό πως με το χρονίζον θέμα ασχολείται ο Κωστής Χατζηδάκης, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να έχει αναφερθεί σε λύσεις από την Ανοιξη του 2025.



Ενα πάγιο αίτημα των βιομηχάνων, που κατ' επανάληψη έθεσε στην σοβαρή διάσταση του και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αλλά μέχρι τώρα παραμένει ανικανοποίητο.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είχε προειδοποιήσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο βιομηχανικός όμιλος να θέσει εκτός παραγωγής μονάδες του στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ανάλογο μήκος κύματος και η Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.



Πάντως, ενόσω στην χώρα μας η κυβέρνηση το "παλεύει" σχεδόν δέκα μήνες, στην Γαλλία η συμφωνίας ArcelorMittal και EDF για εφοδιασμό των εγκαταστάσεων χάλυβα της πρώτης με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, έρχεται να επιβεβαιώσει το θυμόσοφο "αμ' 'επος τε και έργον εμήδετο..."