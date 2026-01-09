ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΄Η μίνι placement ή αποτίμηση 200 εκατ.

Αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφεται τις τελευταίες συνεδριάσεις στη μετοχή του Ιατρικού Κέντρου.



Στα 2,03 ευρώ η τιμή της μετοχής, στα 176 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία, δεδομένης δε της μετοχικής σύνθεσης το ποσοστό "ελεύθερης διασποράς" δεν ξεπερνά το 19% του μετοχικού κεφαλαίου.



Στο 45% η συμμετοχή της οικογένειας Αποστολόπουλου, στο 36,3% του γερμανικού ομίλου Asklepios International, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το free float.

Συνακόλουθα για την υποχρέωση της διοίκησης να εναρμονισθεί με τον χρηματιστηριακό κανονισμό περί ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού στην ευρεία επενδυτική κοινότητα.

Για εταιρείες που η αποτίμηση τους είναι μικρότερη των 200 εκατ. ευρώ το όριο είναι 25%, που πρακτικά σημαίνει πως είτε θα διατεθεί μειοψηφικό ποσοστό του 6% του μετοχικού κεφαλαίου, είτε σε εύλογο χρόνο η αποτίμηση θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Ενδεχόμενο εξόδου του Ομίλου από το Euronext Athens δεν τίθεται, άλλωστε o Βασίλης Αποστολόπουλος έχει διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η εισηγμένη θα συμμορφωθεί με τον κανονισμό, με τον νέο (από αρχές Ιανουαρίου) πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να "φωτογραφίζει" μάλλον ένα μίνι placement.



Στον Ομιλο επήλθε "αλλαγή σκυτάλης" μετά από 40 χρόνια, με τον δρ Γιώργο Αποστολόπουλο σε "Επίτιμο Πρόεδρο" και τους δύο υιούς του Βασίλη και Χρήστο να αναλαμβάνουν από κοινού την διοίκηση.