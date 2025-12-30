Unicredit & JPMC για Alpha Bank

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Alpha Bank πως, η JPMC διαθέτει το 3,45% του μ.κ της τράπεζας, μπορεί αρχικά να προκάλεσε έκπληξη στην κοινότητα. Ομως όχι και σε όσους γνωρίζουν πόσο μεθοδικά ενεργεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος και το (εδώ ) team του μεγαλύτερου τραπεζικό/επενδυτικού ομίλου του πλανήτη.



Η εξήγηση δόθηκε, όταν φάνηκε ότι ο ξένος οίκος λειτουργούσε αντισταθμιστικά για ένα διάστημα που η Unicredit ήταν αγοραστής στα futures της Alpha Bank.

Λογικό οι της JPMC να θεωρούν ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της περαιτέρω ενίσχυσης της τιμής της μετοχής ( * ) καθώς "τρέχει" ένα επιθετικό long momentum.



Πρακτικά JPMC και Unicredit συνεργάστηκαν προκειμένου η τιμή να παραμείνει σε εύλογα επίπεδα -ενόσω ο ιταλικός οίκος- ως κύριος μέτοχος μειοψηφιας/και μεγαλύτερος στο μ.κ της Alpha Bank- προτίθεται να ενισχύσει την συμμετοχή του, αρκετά πάνω από το 33% (ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας).



( * ) στα 3,575-3,628 ευρώ οι εντολές στην χθεσινή συνεδρίαση (29/12), με τη μετοχή να έχει ενισχυθεί 122,33% ( ! ) για το 2025.



Τριψήφιο ποσοστό και απόδοση "πρωταθλητισμού" για το "χαρτί" που υπεραποδίδει σημαντικά και έναντι του κλαδικού δείκτη.



Στο 81,06% η μεταβολή για τον Δείκτη Τραπεζών, στην περιοχή των 2.321-2.350 μονάδων.