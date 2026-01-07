ΤΙΤΑΝ: Με έδρα την Αίγυπτο, το ενδιαφέρον για την Γάζα

Με εργοστάσια παραγωγής σε 10 χώρες και εδραία παρουσία σε περισσότερες από 15 ο όμιλος ΤΙΤΑΝ Cement, διαθέτει -αν μη τι άλλο- την απαιτούμενη δυνατότητα για να αξιοποιεί την αυξημένη ζήτηση για τσιμέντο-δομικά και άλλα υλικά, που εκδηλώνεται σε "τοπικές" αγορές.



Βάσει αυτής της στρατηγικής προήλθε η επέκταση λ.χ. στις ΗΠΑ, ειδικότερα στις Ν.Α Πολιτείες, η μεγέθυνση της θυγατρικής ΤΙΤΑΝ America, κ.λ.π



Από τις κύριες αγορές για τον όμιλο, πέραν των ΗΠΑ είναι αυτή της Αιγύπτου όπου εδώ και 6-7 χρόνια "χτίζει" ένα ισχυρό σύμπλεγμα μονάδων παραγωγής (Beni Suef), εξαγορών (IFC), κ.α. εδραιώνοντας την παρουσία του, που ξεκίνησε το 1999 (μετά από συμφωνία με την Lafarge).



Πλέον ο όμιλος έχει μερίδιο 12%-14% στην αιγυπτιακή αγορά -δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον Αραβικό κόσμο/σύμφωνα με το ΔΝΤ- και το στρατηγικό πλεονέκτημα της εγγύτητας με μία περιοχή που, αργά ή αργότερα, θα ανακοιδομηθεί.

Ο λόγος για την ευρύτερη πολύπαθη Γάζα -και μέρη του Λιβάνου, Συρίας, Ιράκ, κ.α.- όπου η ζήτηση για τσιμέντο έχει αρχίσει να αυξάνεται.



Από αυτή την άποψη, το διερευνητικό -προσώρας- ενδιαφέρον παραγόντων του ομίλου (ΤΙΤΑΝ Cement Egypt) και οι πρώτες επαφές που έχουν γίνει θεωρούνται προφανείς.



Εάν ανοίξει η συγκεκριμένη αγορά, ο ΤΙΤΑΝας είναι...δίπλα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει επιχειρηματικά/επενδυτικά.