Kαι... ΑΕΕΑΠ ο Βακάκης

Η απόφαση Βακάκη να προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή δεν έδειξε να ξαφνιάζει την αγορά, τουναντίον καθώς θεωρείται ως κίνηση αντιστάθμισης των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην ρουμανική αγορά.



Ωστόσο, αίσθηση έκανε η προτεινόμενη (στην γενική συνέλευση) έγκριση της επέκτασης σκοπού της Jumbo.



Στα θέματα "ημερησίας διατάξεως" συμπεριλαμβάνονται, κατ' αρχήν η επέκταση στα logistics, όπως και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από φωτοβολταϊκά) αλλά και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον για ενεργητική διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων (αγοραπωλησίες, εκμίσθωση χώρων κ.α) με την εισηγμένη να διαθέτει ευρύτατο χαρτοφυλάκιο.



Επίσης έκπληξη προκάλεσε η αναφορά για διάθεση προϊόντων καπνού συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών τσιγάρων), αξεσουάρ για κάπνισμα (σ.σ. αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα, σπίρτα, κ.α.) καθώς και χονδρική & λιανική πώληση απολυμαντικών.