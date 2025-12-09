Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Το χαρτοφυλάκιο υποδομών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει μακρά υπολειπόμενη διάρκεια, υγιή κυκλοφοριακά δεδομένα και εύρωστο συμβατικό πλαίσιο που διασφαλίζει ορατότητα και ασφάλεια, αντίστοιχη αυτής των ομολόγων, ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες, ανέφερε η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 27ο Capital Link Forum Invest in Greece που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά, η κυρία Λαζαρίδου σημείωσε:

«Κάνοντας αναδρομή στην τελευταία δεκαετία, η στρατηγική της Ελλάδας στις υποδομές επικεντρώθηκε, ως επί το πλείστον, σε έργα μεταφορών, τα οποία έθεσαν τα θεμέλια για τη σημερινή οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Σε αυτό το τοπίο, τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσδιορίζουν το μέγεθος και η υψηλή αξία του χαρτοφυλακίου υποδομών της. Έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμες και απαιτητικές διαγωνιστικές διαδικασίες, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές υποδομές της χώρας με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), με το χαρτοφυλάκιο οδικών παραχωρήσεων να υπερβαίνει τα 2.000 χλμ.

Τα assets μας συνδυάζουν μακρά υπολειπόμενη διάρκεια, υγιή κυκλοφοριακά δεδομένα και εύρωστο συμβατικό πλαίσιο που διασφαλίζει ορατότητα και ασφάλεια, αντίστοιχη αυτής των ομολόγων, ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες.

Το καθετοποιημένο μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση, έως την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση- προσφέρει σταθερές χρηματοροές και ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Σε συνδυασμό με το έμπειρο management, την άρτια εταιρική διακυβέρνηση και την αποδεδειγμένη επιχειρηματική αριστεία, τοποθετεί την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως αξιόπιστο εταίρο σε κάθε φάση του οικονομικού κύκλου.

Ατενίζοντας προς το μέλλον, οι προτεραιότητες για τις υποδομές της Ελλάδας διαθέτουν διαφοροποιημένο χαρακτήρα με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κλιματικών προκλήσεων. Παράλληλα, ο κλάδος των μεταφορών θα παραμείνει σε πρώτο πλάνο, δεδομένης της σημασίας του για την ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας και τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της χώρας.

Το χαρτοφυλάκιό μας απαρτίζεται από «πράσινες» υποδομές και καινοτόμες ενεργειακές επενδύσεις, όπως το Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία που έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, έργα διαχείρισης υδάτων, απορριμμάτων και άρδευσης φανερώνουν τη στροφή προς μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη στρατηγική υποδομών. Ακόμη και τα παραδοσιακά έργα μεταφορών, όπως η εμβληματική Εγνατία Οδός και ο σπουδαίας κοινωνικής σημασίας ΒΟΑΚ, αποτελούν κρίσιμες υποδομές που θα λειτουργούν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η δραστηριότητά μας αντανακλά το όραμά μας για μια «πράσινη» ατζέντα υποδομών, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και διαμορφώνει το έδαφος για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Για ακόμη μία φορά, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδεικνύει συνέπεια λόγων και έργων, έχοντας τη δυνατότητα να ηγηθεί του στρατηγικού μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας.»