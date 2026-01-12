Ενας κλάδος 15 δισ. δίχως χρηματιστηριακή εκπροσώπηση

Με μία σημαντική εξέλιξη ξεκίνησε για τον κλάδο λιανεμπορίου-σούπερ μάρκετ, την οριστικοποίηση εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την "Μασούτης".



Λίγο ως πολύ αναμενόμενη μεν η συμφωνία Γιάννη Μασούτη- οικογένειας Κρητικού (καθώς οι πρώτες διερευνητικές επαφές είχαν αναφερθεί Μάρτιο 2025) πλην όμως σημαντική από την στιγμή που μεταβάλλει το μέγεθος και τη διαπραγματευτική θέση της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας στην ελληνική αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.



Με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους και δίκτυο άνω των 1.000 εταιρικών και συνεργαζόμενων καταστημάτων, ο Μασούτης ενισχύει ουσιαστικά τη διαπραγματευτική του ισχύ, τόσο έναντι των προμηθευτών όσο και έναντι των ανταγωνιστών.



Η εξαγορά αφ' ενός δημιουργεί νέα δεδομένα, αφ' ετέρου προϊδεάζει για άλλες -με τον κλάδο σε συσσώρευση- (θυμίζοντας την συμφωνία για το 40% των Bazaar από την AVE/Carrefour που δεν έκλεισε στο...παρά ένα).

Κλάδος που σύμφωνα με στοιχεία της NielsenQ το 2024 είχε τζίρο 14,8 δισ. ευρώ.

Μέγεθος που ωστόσο δεν έχει επενδυτική/χρηματιστηριακή εκπροσώπηση, και -δυστυχώς δεν είναι ο μόνος- (λ.χ. ο φαρμακευτικός των 6,9 δισ. με τα 2,8 δισ. σε εξαγωγές).



Από τα...επιτεύγματα των διοικήσεων της ΕΧΑΕ, που πλέον στην προοπτική του Euronext Athens μπορεί να διορθωθούν.