Εθνική Τράπεζα: Το συν 5,96% "δείχνει" deal

Με το "δεξί" η εκκίνηση του 2026, για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανοδος 1,76% στις 2.158,04 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη -σε νέο υψηλό 16ετίας- με οδηγό το συν 3,81% στις 2.381,14 μονάδες για τον Τραπεζικό Δείκτη.



Στα 223,3 εκατ. η αξία συναλλαγών στην συνεδρίαση της Παρασκευής -"πρώτης" για το νέο έτος- με τα 113,7 εκατ. ευρώ να πραγματοποιούνται στις μετοχές των Πειραιώς, Eurobank, ΟΠΑΠ και Εθνικής.



Με άνοδο 5,96% στα 13,775 ευρώ και συναλλαγές 1,67 εκατ. μετοχών ο τίτλος της Εθνικής, γεγονός που σχολιάστηκε από χρηματιστές. Μάλιστα ορισμένοι εξ΄αυτών το συνέδεσαν με την επικείμενη -όπως υποστηρίζουν- ανακοίνωση της διοίκησης για deal στον κλάδο του bancassurance.



Κοινός τόπος πως όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση Μυλωνά (προ) ετοίμαζε μεθοδικά (και δίχως να βιάζεται) 2-3 σημαντικές κινήσεις στον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο και το bancassurance.

Σύμφωνα με χρηματιστή, η πλέον "ώριμη" κίνηση είναι αυτή στον τραπεζο-ασφαλιστικό, για την οποία, φέρεται, να συμπεριλαμβάνει μετοχική σχέση.



Κοντός ψαλμός, που λένε. Για να δούμε, εάν η πρώτη (ή από τις πρώτες) σημαντικές συμφωνίες του 2026 θα ανακοινωθεί από την Εθνική.

Επιβεβαιώνοντας όσους, πίσω από το συν 5,96% της Παρασκευής, "βλέπουν" deal που δικαιολογεί την υπεραπόδοση της μετοχής, με αυξημένη εισροή ρευστότητας.