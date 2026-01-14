Ποιος πήρε το "πακέτο" της Dimand

Στις 10.30'.43" της χθεσινής συνεδρίασης έγινε η πρώτη προσυμφωνημένη εντολή. Αφορούσε σε πακέτο για 100.000 μετοχές της Dimand, στην τιμή των 11.60 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση καθώς εκείνη την ώρα η αντίστοιχη τιμή στην υποκείμενη αγορά (ταμπλώ) ήταν 44 λεπτά χαμηλότερη.



Διόλου ευκαταφρόνητο premium για εντολή που πραγματοποιήθηκε με το "άνοιγμα"- άρα είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων/Δευτέρας; - μεταξύ του πωλητή (Δημήτρη Ανδριόπουλου ; ) και αγοραστή.



Ακολούθησαν εντολές, για συναλλαγές 133.000 τμχ/δλδ έγιναν επιπλέον 33.000 τμχ, στο εύρος των 10,95-11,35 ευρώ.



Εκανα μία γύρα σε γνωστές χρηματιστηριακές, με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις να αναφέρονται σε αγοραστή- βασικό μέτοχο- εισηγμένης που δραστηριοποιείται σε παρεμφερή κλάδο.



Για να δούμε, τι περισσότερο θα μάθουμε με την εκκαθάριση της συναλλαγής...