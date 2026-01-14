Ποιοι παίρνουν θέσεις στην HelleniQ Energy

Με συναλλαγές 810 χιλ. μετοχών και μάλιστα σε άνοδο 3,75% στα 8,725 ευρώ, η HelleniQ Enegy δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.



Πολύ δε περισσότερο από την στιγμή που ήταν το ένα από τα μόλις τέσσερα blue chips του FTSE25, στην συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε κυρίως από profit taking σε large caps.



Ωστόσο, για τους πιο παρατηρητικούς το χθεσινό υψηλό για τη μετοχή είναι αποτέλεσμα σταθερά ανοδικής κίνησης από τα χαμηλότερα των 7,6 ευρώ, αρχές Νοεμβρίου (σ.σ όταν απο-επένδυε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος).



Μάλιστα τέλη Δεκεμβρίου το fpress αποκάλυπτε γιατί το επόμενο placement στην HelleniQ Energy θα γίνει το 2027, και αν...και αυτό γιατί όπως σημειώναμε (30/12) "...η προβολή της μετοχής παραπέμπει -διαγραμματικά- υψηλότερα, προοπτική που δεν περνά απαρατήρητη από "ισχυρά χέρια" -σταθεροί αγοραστές από τα 7,6-7,7 ευρώ (αρχών Νοεμβρίου), έως τα 8,4-8,5 ευρώ (Δεκεμβρίου). Με τις "βλέψεις" τους για...διψήφιες τιμές (10 plus ευρώ). Οντως, στην αποτίμηση (των 2,582 δισ.) ο όμιλος είναι κλασική under valued περίπτωση...".



Πράγματι, η διοίκηση σχεδιάζει προγράμματα που ελκύουν την προσοχή διαχειριστών, κυρίως ξένων funds, που επενδύουν σε μετοχές ομίλων Oil & Gas, και υλοποιούν projects όπως ο πετρελαϊκός διάδρομος Βαλκανίων που φιλοδοξεί να κατασκευάσει ο όμιλος.



Πρόκειται για την λειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, με προοπτική 2,5 εκατ. τόνοι ελληνικού ντίζελ να φτάνουν μέχρι τη νότια Σερβία, το Κόσοβο και εν μέρει τη Βουλγαρία. Στα 1 με 1,5 δισ. ebitda η εκτίμηση του Αδρέα Σιάμισιη, για το 2026.